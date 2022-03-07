Япония выдвинула России претензии из-за Курильских островов

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Во время выступления в Сейме 7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

"Для Токио указанные острова – Северные территории, которые являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и по-прежнему удерживает под своим контролем", - сказал Кисида, передает японские издания JIJI и Yomiuri.

Власти Японии последние годы воздерживались от формулировки "исконные территории", когда говорили про "Курилы", но 7 марта, на 12-й день войны РФ с Украиной, риторика поменялась.

"Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет".

Напомним, 28 февраля директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.

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"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину", – сказал он.

Отметим, что проблема южных Курильских островов – это территориальный пограничный спор между Японией и Россией о принадлежности Южных островов Курильской гряды.

Справка: острова оказались в составе СССР после капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Сегодня на этих островах проживают около 17 тыс. россиян.

Российская сторона неоднократно заявляла, что суверенитет РФ над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

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