Ведущая 1+1 рассказала о страхе не иметь детей, и почему скрывает мужа

Наталья Островская столкнулась с трудностями на пути к желанному материнству.

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Наталья Островская новости - ведущая рассказала про материнство и мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

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Полтора года назад, в ноябре 2023 года, украинская журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская впервые стала матерью. У нее родилась девочка, которую назвали Агатой.

Сейчас малышке полтора года и Островская наслаждается материнством, хоть и не скрывает, что порой это крайне сложный и выматывающий путь. Впрочем ведущая ни о чем не жалеет, ведь до рождения Агаты боялась, что не сможет стать матерью.

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Об этом она впервые рассказала в беседе с Люкс Фм. Наталья признается: детский вопрос всегда был для нее очень актуальным, но в какой-то момент его затмила карьера. Во время полномасштабной войны Островская вновь вернулась к мысли о материнстве, но столкнулась с трудностями.

"Я собиралась стать мамой, но потом стала ведущей. Мечта воплотилась и я отложила материнство. Но с начала полномасштабки для меня изменились ценности. И я так захотела впервые стать мамой. Но оказалось, что когда ты этого захотел, не сразу так происходит. Поэтому для меня определенный этап был болезненным. Когда не удавалось забеременеть и я подумала, что не могу иметь детей. Начала ходить по врачам и действительно желаю не откладывать этап материнства", - поделилась журналистка.

Наталья Островская новости - ведущая рассказала про материнство и мужа / Скриншот YouTube

Также Наталья рассказала, почему на самом деле скрывает своего мужа, папу Агаты. Оказалось, что такая таинственность Богдана в первую очередь связана с родом его деятельности, которому публичность может только навредить. Впрочем Островская не исключает, что после полномасштабной войны это может измениться.

"Есть определенные ограничения, связанные с его работой. Мы живем во время войны и есть ограничения по безопасности, о которых я не могу пока говорить. Возможно, после войны откроем все тайны", - говорит ведущая.

Наталья Островская с мужем / instagram.com/nataliostrovska

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Кто такая Наталья Островская? Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

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