РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

В "Орешнике" больше политического, чем военного наполнения, считает Олег Луговский.

В разведке рассказали о ракете "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Главное:

РФ имеет на вооружении не более 3-4 ракет "Орешник"

Россия в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство

Страна-агрессор РФ имеет на вооружении не более 3-4 ракет "Орешник", заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский.

Однако в 2026 году РФ хочет запустить их в серийное производство для изготовления пяти и более единиц в год, заявил он в интервью Укринформу.

"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", - сказал он.

Что известно о ракете "Орешник"

Вместе с тем представитель СВР отметил, что "в "Орешнике" больше политического, чем военного наполнения". По его словам, он прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.

"И он имеет сомнительную боевую эффективность. "Орешник" построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - сказал он.

Луговский добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по "Орешнику" для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.

Детали удара "Орешником" по Украине

При ударе по государственному объекту во Львовской области Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с деталями инцидента.

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

