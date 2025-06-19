Дочь Бейонсе стала ее точной копией: папарацци удалось "поймать" девочку

Блю Айви со своим отцом прогулялась по улицам Парижа.

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Дочь Бейонсе стала ее копией / Фото Instagram/ beyonce

Кратко:

Как выглядит дочь Бейонсе и Джей Зи

Где удалось заснять девочку

Дочь Бейонсе и Джей Зи Блю Айви выглядела как двойник своей мамы Бейонсе во время прогулки по Парижу с ее отцом.

13-летняя мини-копия певицы и рэпер были замечены подъезжающими к ресторану в Городе Любви в среду на черном внедорожнике, согласно фотографиям, полученным Page Six.

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Девочка была одета в синие мешковатые брюки-карго, свободная футболка с рисунком и синие кроссовки Adidas Samba. Она заплела волосы на спину в богемные косы без узлов — стиль, который так любит ее мама-поп-звезда.

55-летний Джей Зи был одет в повседневную простую белую футболку, заправленную в джинсы с поясом. Джей — урожденный Шон Картер — завершил образ солнцезащитными очками и ботинками Timberland пшеничного цвета.

Блю прикрыла лицо руками, когда ее и ее отца окружили восторженные поклонники. Она быстро выбежала из машины и направилась в закусочную. Предполагается, что дуэт отца и дочери посетил Moët Hennessy, бренд, с которым у роскошного шампанского Джея Armand de Brignac есть партнерские отношения.

Фото копии Бейонсе можно посмотреть тут

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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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Кто такая Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток.

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