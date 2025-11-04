Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

Юрий Николаев был звездой российского ТВ и получил популярность в качестве ведущего разных программ.

В РФ скончался Юрий Николаев / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Чем прославился Юрий Николаев

От чего он умер

В террористической России сообщили о смерти популярного российского ведущего Юрия Николаева.

Как пишут пропагандисты, еще 4 ноября СМИ писали, что у актера возникли проблемы со здоровьем: он был госпитализирован в одну из больниц Москвы с температурой 39,5 и низкой сатурацией. Тогда врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии.

Умер Юрий Николаев / Фото Википедия

Сообщается также, что ведущий до последнего не хотел ехать в больницу. Как оказалось, недомогание он испытывал на протяжении нескольких дней.

На момент смерти артисту было 76 лет. До своего 77-го дня рождения он не дожил всего чуть больше месяца.

Юрий Николаев о военном вторжении РФ в Украину

О нападении РФ на Украину Николаев говорил в поддерживающем тоне. Он также вызверился на звезд РФ, которые осудили войну. "Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот".

Как ранее писал Главред, 23 октября стало известно о том, что Юрию Николаеву снова стало плохо и его экстренно госпитализировали с обострением болезни лёгких. Тогда 76-летний народный артист якобы подцепил вирус — из-за обострившихся хронических проблем с лёгкими начал задыхаться. Он также падал при ходьбе, еле говорил, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение — симптомы держались почти неделю, пока Николаев не вызвал скорую.

Ранее также стало известно о том, что Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после обморока. Российские пропагандисты писали, что у него резко упало давление — и он потерял сознание.

О персоне: Юрий Николаев Юрий Николаев - советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998). Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики".

