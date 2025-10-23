Задыхается: российского ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

Кратко:
Популярному российскому телеведущему Юрию Николаеву снова стало плохо и его экстренно госпитализировали с обострением болезни лёгких.
По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, 76-летний народный артист подцепил вирус — из-за обострившихся хронических проблем с лёгкими начал задыхаться. Он также падал при ходьбе, еле говорил, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение — симптомы держались почти неделю, пока Николаев не вызвал скорую.
Через девять дней в больнице состояние стабилизировали: артист прибавил в весе, вновь начал ходить и дышать полной грудью. Врачи также запретили Николаеву курить, но он игнорирует советы врачей и продолжает курить.
Как ранее писал Главред, Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после обморока. Российские пропагандисты писали, что у него резко упало давление — и он потерял сознание.
О персоне: Юрий Николаев
Юрий Николаев - советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998). Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики".
