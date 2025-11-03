Укр
Читать на украинском
Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

Виталий Кирсанов
3 ноября 2025, 13:56
Поставка ракет была осуществлена для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами.
Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow
Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Кратко:

  • Конкретное количество поставленных ракет не раскрывается
  • Кремль может усилить атаки на украинских граждан

Правительство Великобритании недавно тайно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить нанесение ударов по целям на территории России накануне зимы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Поставка ракет была осуществлена для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами, в течение которых, по мнению Великобритании, Кремль может усилить атаки на украинских граждан", - говорится в статье.

При этом конкретное количество поставленных ракет не раскрывается.

Bloomberg подчеркивает, что Великобритания и её союзники пытаются показать Владимиру Путину, что западная поддержка Украины превысит способность российской экономики поддерживать военные усилия.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика / Инфографика Главреда

Новый механизм военной помощи - мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, что поддержка Украины со стороны США и Европы продолжается. Главным партнером все же остается Евросоюз. От стран поступает не только финансирование, но и военная помощь.

Украина также начала покупать американское оружие, а расплачивается европейскими деньгами.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - сказал Фесенко.

Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.

