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"Волшебный пинок": почему телевизоры в СССР начинали работать лучше после удара

Дарья Пшеничник
20 августа 2026, 05:31
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Когда корпус телевизора встряхивали, контакт действительно иногда временно восстанавливался.
советские телевизоры
Почему в СССР показывали драки по телевизору / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему советский телевизор реагировал на удар по корпусу
  • Что такое "холодная пайка" и как она прерывала сигнал
  • Почему с LCD и OLED этот трюк повторять не стоит

видео дня

Привычка бить кулаком по корпусу советского телевизора действительно давала результат: после удара мерцание, полосы и "снег" на экране нередко исчезали. Однако никакого ремонта при этом не происходило - механическая вибрация лишь на короткое время изменяла положение детали или восстанавливала нарушенный контакт, сообщает Oboz.ua.

Причин для нестабильной работы техники тех времен было немало. Конструкция телевизоров СССР предусматривала многочисленные разъемные соединения, контакты, переключатели и другие механические элементы, которые с годами окислялись, загрязнялись и теряли надежное сцепление. Легкого встряхивания было достаточно, чтобы детали снова сошлись как следует.

Второй типичный источник проблем - так называемые "холодные пайки". Это места на плате, где соединение между деталью и проводником становилось ненадежным из-за производственного дефекта или старения: в нем образовывалась микротрещина, и электрический сигнал прерывался. Встряхивание корпуса временно замыкало это соединение.

Почему эффект казался таким убедительным

Именно мгновенность реакции создавала иллюзию ремонта: как только изображение "плыло", человек стучал по корпусу - и картинка стабилизировалась. Казалось, что прибор просто понял намек.

Свой вклад вносил и температурный режим. Старые телевизоры состояли из большого количества компонентов, часть из которых сильно нагревалась во время работы, а постоянные циклы нагрева и охлаждения постепенно разрушали соединения. Из-за этого неисправность проявлялась не постоянно, а эпизодически - и исчезала так же внезапно, как и появлялась.

Впрочем, у этого метода был жесткий предел. Часть поломок на вибрацию не реагировала вообще, а слишком сильный удар по корпусу вполне мог вывести приемник из строя окончательно.

Бытовой тест вместо ремонта

Фактически удар был не способом починки техники, а простейшей диагностикой. Если после встряски телевизор снова начинал нормально показывать изображение, это указывало на проблему с контактом или соединением внутри - и сигнализировало, что устройству пора к мастеру.

Со современной техникой этот приём не работает в принципе. В ней нет ни кинескопа, ни большого количества старых механических соединений, а сама конструкция значительно компактнее и хрупче. Даже несильный удар по тонкой LCD- или OLED-панели способен оставить трещину или повредить матрицу - и тогда телевизор придётся уже не "подбивать", а нести в ремонт.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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