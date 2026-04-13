Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

В связи с цифровизацией и ускоренным обменом данными между ведомствами должникам будет сложнее скрывать активы или уклоняться от исполнения судебных решений.

https://glavred.info/analytics/kto-popadet-v-reestr-dolzhnikov-i-budut-li-izymat-zhile-chto-menyaet-zakon-o-dolgah-10755878.html Ссылка скопирована

Новые правила взыскания долгов: что изменится для счетов, жилья и военных

На этой неделе Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагает существенно изменить систему работы с долгами в Украине. Документ вызвал значительный резонанс – в частности, им якобы разрешается изымать имущество даже за самые незначительные долги. О том, как будет работать система, и что на самом деле меняется – в материале Главреда.

Задержек с арестом имущества не будет?

Принятый депутатами закон №14005 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства посредством цифровизации" является частью выполнения обязательств перед ЕС в рамках плана Ukraine Facility, согласно которому Украина взяла на себя обязательство привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами, в частности — упростить исполнение судебных решений и минимизировать коррупцию.

Ключевая новинка документа — полная цифровизация исполнительного производства. Система объединяет исполнительную службу, банки, государственные реестры и нотариусов, что позволяет обмениваться данными в режиме реального времени. На практике это означает, что исполнители смогут оперативно находить счета должников, налагать аресты и инициировать списание средств без длительных процедур. То есть "окно времени" между появлением долга и финансовыми ограничениями существенно сокращается. Фактически процедура взыскания денег станет полуавтоматической: если есть соответствующее решение, система позволит реализовать его без длительных согласований и задержек.

видео дня

Кроме того, все ключевые процессы — от обмена документами до вынесения постановлений — переводятся в электронный формат. Это означает, что бумажная бюрократия фактически исчезает, а сам процесс исполнения решений существенно ускоряется.

Одним из ключевых нововведений является автоматизированный доступ исполнителей к банковским счетам должников. Банки и исполнительная служба будут работать в тесной интеграции, что позволит быстро получать информацию о средствах, налагать аресты и инициировать списания. Фактически процедура взыскания денег становится полуавтоматической: если есть соответствующее решение, система позволяет реализовать его без длительных согласований и задержек.

Параллельно усиливается контроль за имуществом. Благодаря интеграции государственных реестров исполнители получат оперативный доступ к информации о недвижимости, транспорте и других активах должника. Это позволяет быстро налагать ограничения — в частности, запрет на продажу, переоформление или использование имущества в сделках. Информация о должнике практически сразу вносится в соответствующий реестр, что автоматически затрудняет любые операции с активами.

Закон также предусматривает введение более жестких ограничений для должников в рамках исполнительного производства. Речь идет не только об аресте средств, но и о блокировании отдельных финансовых операций и других ограничениях. В то же время важной новацией является автоматическое снятие всех ограничений после полного погашения задолженности — без необходимости дополнительных обращений или бюрократических процедур.

Но помимо цифровизации, документ также предусматривает ряд изменений в сфере исполнительного производства и взыскания долгов, которые непосредственно повлияют на граждан. Например, повышается порог, при достижении которого может быть обращено взыскание на единственное жилье должника. То есть государство пытается ограничить ситуации, когда за относительно небольшие долги человек рискует потерять единственную квартиру или дом. Конкретный порог увеличивается с 20 до 50 минимальных заработных плат (то есть не превышает 432 тыс. грн.), и до его достижения такое жилье не будет подлежать принудительной продаже.

Кроме того, вводятся отдельные гарантии для военнослужащих. Речь идет об ограничении или отсрочке принудительного взыскания в отношении лиц, проходящих военную службу, особенно во время военного положения и в течение года после его завершения. Законопроект учитывает, что военные могут не иметь возможности своевременно реагировать на исполнительные действия, поэтому предусматривает дополнительные меры предосторожности для защиты их прав и имущества.

Также регулируется вопрос долгов, связанных с имуществом на временно оккупированных территориях. В частности, предусмотрено снятие всех арестов за коммунальные долги на территориях боевых действий и временно оккупированных территориях. В свою очередь законопроект предлагает специальный подход к таким случаям, поскольку фактическое исполнение решений там часто невозможно. Предусматриваются отдельные процедуры или ограничения на принудительное взыскание, чтобы избежать ситуаций, когда человек формально имеет долг, но не может распоряжаться своим имуществом из-за оккупации.

Что говорят депутаты

Принятый документ вызвал неоднозначную реакцию в парламенте. В частности, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала наложить вето на закон, ведь, по ее словам, документ содержит "античеловеческие" нормы и за минимальные долги, которые даже не подтверждены судом, позволяет блокировать счета украинцев и арестовывать все имущество.

"Самая позорная норма, противоречащая Конституции Украины, – позволяет конфисковывать единственное жилье у украинцев за долги и продавать его", – заявила депутат.

Однако, по словам народного депутата, председателя подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Игоря Фриса, закон о цифровизации исполнительного производства не касается ни выселения, ни изъятия жилья, ни ареста имущества без решения суда.

"Его цель и задача просты — автоматически удалять запись из реестра должников, когда вы погасите долг. Чтобы не бегать к исполнителям каждый раз. Не больше. Не меньше", — отметил депутат.

Банки будут вынуждены работать с исполнителями

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пишный уточнил, что законопроект содержал норму, которая могла существенно ослабить защиту прав банков и создать риски для системы обеспеченного кредитования, но ее отклонили.

"Речь идет об изменении, когда вместо действующего требования одновременного выполнения трех условий для обращения взыскания на заложенное имущество (решение суда, превышение стоимости залога над задолженностью и согласие залогодержателя) предполагалась достаточность любого одного из них, в частности даже лишь внесения записи в Единый реестр должников (ЕРД). Такой подход неприемлем", — заявил Пышный.

О персоне: Андрей Пышный Андрей Пышный — украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014—2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

В то же время такая норма, как отмечают частные исполнители, фактически предотвратит панику на финансовом рынке и стабилизирует банковскую систему.

"Интересной является норма об исключении из ЕРД системно значимых банков. Если долг банка не превышает 50 млн грн (для обычных банков — 20 млн грн), они не попадают в реестр должников в течение первых двух месяцев производства", — уточнил заместитель председателя Ассоциации частных исполнителей, частный исполнитель исполнительного округа города Киева Андрей Авторгов.

Как пояснила Главреду юрист, старший адвокат Pragnum Алена Мичурина, главная идея документа — заставить все учреждения, имеющие дело с имуществом людей, автоматически сотрудничать с исполнителями. То есть нотариусы, банки, финансовые компании, сервисные центры МВД и регистраторы должны стать частью единой системы, которая будет помогать быстрее находить имущество должников и контролировать любые операции с ним. Иными словами: если у человека есть долги, информация о его имуществе автоматически окажется у исполнителя без дополнительных запросов и длительной переписки.

Впрочем, должники фактически будут лишены права продажи или дарения имущества, находящегося в их собственности.

"Сейчас регистраторы уже проверяют, есть ли человек в Едином реестре должников. Если есть, то сделку с недвижимостью или автомобилем просто не оформят. Законопроект идет еще дальше: нотариус или регистратор будут обязаны сообщать исполнителю о любых попытках должника что-либо продать, подарить или передать в залог", — уточнила юрист.

В частности, акцент сделан на уменьшении возможностей для злоупотреблений и затягивания процесса. Благодаря цифровизации и обмену данными между учреждениями должникам будет значительно сложнее скрывать активы или уклоняться от исполнения решений. В итоге закон меняет не только инструменты, но и саму скорость работы системы: если раньше долги могли оставаться невыполненными длительное время, то теперь они значительно быстрее будут приводить к реальным финансовым последствиям.

Но, уточняет специалист, есть исключения, когда сделку все же оформят. В частности:

если имущество передается взыскателю (то есть тому, кому должник должен деньги);

если речь идет о конфискованном имуществе;

если имущество переходит ипотекодержателю или залогодержателю в связи с взысканием.

Во всех остальных случаях, до момента погашения долга, операции с имуществом будут невозможны.

Арест счетов — действительно ли он будет автоматическим?

По словам адвоката, поскольку банки и другие финансовые учреждения будут мгновенно уведомлять исполнителя об открытии или закрытии счетов должника, после этого исполнитель в течение следующего рабочего дня должен принять решение об аресте средств. То есть "автоматика" работает только на этапе уведомления банком, а арест налагает не машина, а конкретный исполнитель.

"Что касается риска чрезмерного ареста, то он минимален, ведь сумма долга всегда указывается в исполнительном документе. К тому же система сама рассчитывает вознаграждение исполнителей и другие расходы, что снижает вероятность ошибки", — отмечает Мичурина. И добавляет, что любое решение исполнителя можно обжаловать.

Если же человека ошибочно внесли в реестр должников, то процедура обжалования в таком случае остается неизменной:

либо должник обжалует исполнительный документ в суде;

либо подает жалобу в рамках Закона "Об исполнительном производстве".

После успешного обжалования информация из Реестра должников будет удалена. При этом стоит помнить, что основанием для включения в Реестр являются не только судебные решения, но и исполнительные надписи нотариусов, постановления об административных правонарушениях, решения органов финансового мониторинга и т. д.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред