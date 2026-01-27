"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

Вы узнаете:
Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ, похвастался своей отличной физической формой. На изменения мужа отреагировала Алла Пугачева в Instagram.
Недавно в сети разразилось обсуждение того, что Галкин якобы запустил себя после новогодних праздников. Поводом для сплетен стало видео с новогоднего выступления юмориста, где он появился с бородой, волосами до плеч и набравшим вес.
Максим не стал долго терпеть комментарии о своей форме. Сейчас артист проводит время с детьми на горнолыжном курорте и решил показать, как выглядит на самом деле. Максим опубликовал селфи в облегающем спортивном костюме и продемонстрировал мускулистые руки и плоский живот.
"К покорению вершин готов", — подписал снимок юморист.
От фигуры Максима осталась в восторге и его супруга Алла Пугачева. Она оставила комментарий, в котором похвалила мужа. Артистка не стала скрывать, что именно такая форма супруга ей больше нравится.
"Молодец! Все, как я люблю", — высказалась Пугачева.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
