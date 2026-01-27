"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

Алла Пугачева отреагировала на изменения в Максиме Галкине.

Как выглядит Максим Галкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Максим Галкин похвастался своей физической формой

Как на это отреагировала Алла Пугачева

Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ, похвастался своей отличной физической формой. На изменения мужа отреагировала Алла Пугачева в Instagram.

Недавно в сети разразилось обсуждение того, что Галкин якобы запустил себя после новогодних праздников. Поводом для сплетен стало видео с новогоднего выступления юмориста, где он появился с бородой, волосами до плеч и набравшим вес.

Максим Галкин отрастил бороду / фото: instagram.com, Максим Галкин

Максим не стал долго терпеть комментарии о своей форме. Сейчас артист проводит время с детьми на горнолыжном курорте и решил показать, как выглядит на самом деле. Максим опубликовал селфи в облегающем спортивном костюме и продемонстрировал мускулистые руки и плоский живот.

"К покорению вершин готов", — подписал снимок юморист.

Максим Галкин - личная жизнь / фото: instagram.com, Максим Галкин

От фигуры Максима осталась в восторге и его супруга Алла Пугачева. Она оставила комментарий, в котором похвалила мужа. Артистка не стала скрывать, что именно такая форма супруга ей больше нравится.

"Молодец! Все, как я люблю", — высказалась Пугачева.

Алла Пугачева о Максиме Галкине / скрин из Instagram

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

