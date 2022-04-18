"Союзмультфильм что-то знал": в РФ испугались пророчества о войне в мультике 1973 года

В РФ испугались пророчества о войне в мультике 1973 года / скриншот с видео

Мультфильм "Сокровища затонувших кораблей", который оказался слишком пророческим для россиян, был заблокирован на платформе Youtube.

В мультипликационном фильме 1973 года обнаружилась капсула "Нептун" (крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами с аналогичным названием), и затонувший корабль с буквой "Z", которой, по сюжету, помечали фашистские судна.

Чтобы скрыть правду, Союзмультфильм ограничил доступ к мультфильму на своем официальном канале на YouTube.

Пользователи Сети были шокировани таким решением и активно делятся пророческим сюжетом мультфильма.

"Недоработочка. Надо ещё проверить, живы ли авторы мультика - и впаять им лет по 5 за дискредитацию российской армии", "И их подсознание с путиным сыграло злую шутку.. смотрел в детстве, похоже, мультик этот.. четко в голове у него засело, как обозначаются фашисты", "Прекрасная история! Замечательная страна, чудесное время!", "Союзмультфильм что-то знал", "Ну да. Правда не только глаза колет, но и нездоровый мозг током бьёт. Это ж классно, что сами признают себя фашистами, проводя такие аналогии!", - писали в сети.

В Сети отреагировали на запрет "Сокровища затонувших кораблей" в России. /скриншот

"Сокровища затонувших кораблей"

Действие мультика разворачивается в пионерском лагере на берегу Чёрного моря. Главные герои — Сева, Таня и Боря, дружат с темнокожим мальчиком Мвамбой.

Они посещают секции для интересующихся подводным миром и услышали лекцию о морских организмах, исследование которых проводилось научными сотрудниками на подводном судне "Нептун - 25". В итоге главным героям вместо сокровищ удалось найти нацисткий эсминец "Z-29".

Отметим, что новость о крушения флагмана черноморского флота крейсера "Москва" всколыхнула не только Украину, но и весь мир.

Успешные действия наших защитников не остались без внимания и звезд шоу-бизнеса. Сначала продюсер и музыкант Потап опубликовал фото, на котором Верка Сердючка с мамой оседлали ракету с надписью "Нептун".

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