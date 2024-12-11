Неожиданное совпадение стало для нее судьбоносным знаком.

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Женщина купила дом в Италии за 1 евро - как ей это удалось / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Почему дом продавался так дешево

Сколько она потратила на ремонт

Жительница Чикаго Мередит Таббоун осуществила мечту, купив старинный дом в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Этот проект стал для нее не только творческим вызовом, но и способом восстановить связь с семейными корнями.

Все началось в 2019 году, когда Мередит узнала о программе продажи заброшенной недвижимости в Самбука-ди-Сицилия по символической цене в 1 евро, пишет CNBC.

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В это же время она узнала, что ее прадед родился именно в этом городке. Такое совпадение стало для нее судьбоносным знаком. Таббоун приобрела старинный дом за 1 евро, а позже купила соседний объект, вложив в общую покупку чуть более 29 000 долларов.

Состояние домов оставляло желать лучшего: здание требовало капитального ремонта, крыша была покрыта асбестом. Но Мередит решила не отступать. В течение четырех лет она инвестировала около 475 000 долларов в масштабную реконструкцию, увеличив площадь до 250 квадратных метров.

Так выглядел дом до ремонта / Скриншот

Дом, который она назвала Casa dell'Architetto в честь своего отца-архитектора, стал настоящим произведением искусства. В нем сохранены исторические элементы, такие как оригинальные арки и уникальная лестница, но добавлены и современные удобства: две основные спальни, гостевые комнаты, библиотека, сауна, террасы и даже печь для пиццы.

"Этот дом — это мост между моим прошлым и будущим", — говорит Мередит.

Так выглядит одна из комнат после ремонта / Скриншот

Теперь Таббоун проводит в Самбуке-ди-Сицилии несколько месяцев в году, устраивает ужины для новых друзей и принимает гостей. В будущем она планирует передать дом деревне, чтобы сохранить его для последующих поколений.

"Сохранение таких старых зданий имеет огромное значение. Это наследие невозможно воссоздать с помощью современных технологий", — подчеркивает американка.

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