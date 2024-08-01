Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

Все хозяйки знают, что для консервации лучше подходят ровные огурчики. Однако нередко встречаются огурцы нестандартной формы, напоминающие груши или сворачивающиеся крючком.
Такие огурцы годятся только для салатов и засолок в бочках, но для засолки в банке они не подходят, так как занимают много места.
Почему огурцы растут кривые?
Основная причина кривых огурцов – нарушение правил агротехники, пишут эксперты из АгроМир.
Неправильная посадка огурцов
Нельзя выращивать рядом пчелоопыляемые и партенокарпические сорта. Рекомендуется высаживать огурчики в грунт соответственно типу: пчелоопыляемые возле медоносов, а партенокарпические – в местах, где пчелы реже бывают.
Что такое АгроМир?
АгроМир - сайт, который специализируется на теме сада и города. Эксперты публикуют различные советы и рекомендации по выращиванию ращличных культур.
Ошибки при поливе
- Огурцы крайне чувствительны к перепадам температуры воды.
- После появления всходов необходимо взрыхлить почву и полить.
- При появлении завязей землю под огурцами надо поливать раз в 2-3 дня.
- Приемлемая температура воды для полива огурцов – от +23 до +28 градусов.
- При пересушивании почвы плоды растут в "крючки", поэтому поливать следует регулярно.
Мульчирование почвы предотвратит формирование почвенной корки после полива и создаст запас влаги для растений.
Капельный полив – лучшее приспособление для качественного полива огурцов, так как обеспечивает прикорневой полив.
Чем подкормить огурцы, если они растут кривые?
Для исправления ситуации рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием калия и магния. Эти элементы способствуют правильному формированию плодов и улучшают их внешний вид.
Чего не хватает огурцам, если они растут кривые?
Кривые огурцы могут указывать на недостаток влаги или питательных веществ, таких как калий и магний. Также это может быть связано с неправильным поливом или неправильным соседством растений.
- Партенокарпические сорта огурцов лучше выращивать в парниках из нетканого материала. Такое устройство защитит растение от похолодания или зноя, поможет напитать грунт во время дождей, а огурчики будут завязывать плоды и созревать.
- Лучшие предшественники огурцов – капуста, помидоры, кукуруза, свекла и горох.
- Высаживайте рассаду с огурцами на то же место, что и ранее.
- Высаживайте рядом с огурцами сопутствующие растения: фасоль, люпин, малина. Эти растения обогащают почву азотом.
- Базилик, огуречная трава и томаты вырабатывают сапонин, который содействует интенсивному росту и развитию растения.
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