Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить ровные и красивые огурцы, которые идеально подойдут для консервации.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-ogurcy-rastut-krivye-i-chto-s-etim-delat-10584962.html Ссылка скопирована

Почему огурцы кривые / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все хозяйки знают, что для консервации лучше подходят ровные огурчики. Однако нередко встречаются огурцы нестандартной формы, напоминающие груши или сворачивающиеся крючком.

Такие огурцы годятся только для салатов и засолок в бочках, но для засолки в банке они не подходят, так как занимают много места.

Почему огурцы растут кривые?

Основная причина кривых огурцов – нарушение правил агротехники, пишут эксперты из АгроМир.

видео дня

Неправильная посадка огурцов

Нельзя выращивать рядом пчелоопыляемые и партенокарпические сорта. Рекомендуется высаживать огурчики в грунт соответственно типу: пчелоопыляемые возле медоносов, а партенокарпические – в местах, где пчелы реже бывают.

Что такое АгроМир? АгроМир - сайт, который специализируется на теме сада и города. Эксперты публикуют различные советы и рекомендации по выращиванию ращличных культур.

Ошибки при поливе

Огурцы крайне чувствительны к перепадам температуры воды.

После появления всходов необходимо взрыхлить почву и полить.

При появлении завязей землю под огурцами надо поливать раз в 2-3 дня.

Приемлемая температура воды для полива огурцов – от +23 до +28 градусов.

При пересушивании почвы плоды растут в "крючки", поэтому поливать следует регулярно.

Мульчирование почвы предотвратит формирование почвенной корки после полива и создаст запас влаги для растений.

Капельный полив – лучшее приспособление для качественного полива огурцов, так как обеспечивает прикорневой полив.

Чем подкормить огурцы, если они растут кривые?

Для исправления ситуации рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием калия и магния. Эти элементы способствуют правильному формированию плодов и улучшают их внешний вид.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Чего не хватает огурцам, если они растут кривые?

Кривые огурцы могут указывать на недостаток влаги или питательных веществ, таких как калий и магний. Также это может быть связано с неправильным поливом или неправильным соседством растений.

Партенокарпические сорта огурцов лучше выращивать в парниках из нетканого материала. Такое устройство защитит растение от похолодания или зноя, поможет напитать грунт во время дождей, а огурчики будут завязывать плоды и созревать.

Лучшие предшественники огурцов – капуста, помидоры, кукуруза, свекла и горох.

Высаживайте рассаду с огурцами на то же место, что и ранее.

Высаживайте рядом с огурцами сопутствующие растения: фасоль, люпин, малина. Эти растения обогащают почву азотом.

Базилик, огуречная трава и томаты вырабатывают сапонин, который содействует интенсивному росту и развитию растения.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред