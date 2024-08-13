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Нужны только 2 вещи: как навсегда избавиться от сорняков без тяпки

Юрий Берендий
13 августа 2024, 15:49
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Садоводам рассказали о простом способе избавиться от сорняков на дорожках и во внутренних двориках, который не предусматривает их выкапывания и выдергивания.
Нужны только 2 вещи: как навсегда избавиться от сорняков без тяпки
Как вывести сорняки - садоводы назвали самый эффективный метод / Коллаж Главред, фото: pexels

Сорняки могут стать настоящей головной болью для садоводов, а если их выкопать, они быстро отрастают снова - особенно весной.

Существует много химических препаратов для уничтожения сорняков, но одна женщина, которая делится своими садоводческими советами в социальных сетях, рассказала о способе избавиться от сорняков без необходимости выкапывать их вручную, сообщает Mirror.

"Я видела много публикаций о том, как можно избавиться от сорняков", - написала Сьюзи Бриггс на странице "Советы и рекомендации по садоводству" в Facebook.

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По ее словам, она в последнее время я видела много постов об использовании белого уксуса и соли для уничтожения сорняков.

"У меня есть подъездная дорога, покрытая гравием, и я не могу справиться с сорняками, даже используя рекомендованные средства для уничтожения сорняков на дорожках. Будут ли они работать на подъездной дорожке или есть что-то лучше? Поблизости нет других растений, и я не думаю, что в будущем буду что-то высаживать на подъездной дорожке", - поинтересовалась женщина.

Садоводы-энтузиасты посетили страницу, чтобы поделиться собственными советами, один из ингредиентов которых был еще одним замечательным способом избавиться от сорняков. Хотя многие увлекаются использованием белого уксуса, кажется, что решением является стиральный порошок.

"Мне помогли дешевый мыльный порошок и кипяток. Стиральный порошок прекрасно справляется с гравийными сорняками. Вы можете увидеть результаты почти мгновенно", - отметили пользователи в комментариях.

Как стиральный порошок уничтожает сорняки

Основным ингредиентом стирального порошка является бор, который является токсичным химическим веществом для растений, поэтому он может вызвать их увядание и гибель, сообщает Ideal Home.

Химические вещества стирального порошка лишают сорняки естественных масел, которые помогают защитить листья растений. Как только защитное покрытие повреждается, сорняки становятся более уязвимыми к действию бора, который мгновенно убивает их.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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