Запрещено законом: почему в Сингапуре нельзя жевать жвачку

Сингапур является единственной страной в мире, где на законодательном уровне запрещена жевательная резинка.
В 1992 году первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю ввел запрет на жевательную резинку. Дело в том, что он мечтал превратить Сингапур в "оазис первого мира в регионе третьего мира".
Закон ограничивал использование, распространение и торговлю всеми жевательными резинками, а полиция начала применять строгие меры для наказания всех, кто оставлял в общественных местах остатки жевательной резинки. Только в 2004 году было восстановлено законное использование небольших количеств жевательных резинок для лечения зубов.
Они должны быть приобретены непосредственно у стоматолога или врача (если они не отправят ваши учетные данные правительству, они могут быть заключены в тюрьму на срок до двух лет и оштрафованы на 3000 долларов).
Основные причины запрета жевательной резинки в Сингапуре включают:
- Мусор и загрязнение: Жевательная резинка после использования обычно выбрасывается на землю, что создает мусорные проблемы и загрязнение общественных мест.
- Порча общественных мест: Прилипание жевательной резинки к различным поверхностям, таким как дороги, тротуары, места общего пользования и общественный транспорт, может привести к их порче и дополнительным расходам на обслуживание и уборку.
- Защита общественной гигиены: Жевательная резинка после использования может стать источником микробов и бактерий, что представляет угрозу для общественной гигиены и здоровья.
- Управление отходами: Сингапур стремится к образу "чистого и зеленого" города, и запрет на жевательную резинку является частью усилий по управлению отходами и поддержанию чистоты в общественных местах.
Вам может быть интересно: