Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт

Торт Спартак после приготовления нужно отправить в холодное место приблизительно на 10 часов / Скриншот

Шоколадно-медовый торт Спартак без преувеличения можно назвать народным - многим известен его рецепт, однако никто не знает имени его автора и точное происхождение названия.

Известно, что ранее этот торт имел другое название - его называли торт Симфония.

Главред решил найти вкуснейший и очень простой рецепт торта Спартак и объяснить, как пошагово воплотить его в жизнь. Главное - запастись терпением.

Торт Cпартак: рецепт пошаговый и очень простой

Рецепт торта Спартак - ингредиенты для коржей:

Мука - 400 г;

Какао-порошок - 4 столовые ложки;

Сахар - 150 г;

Сливочное масло - 100 г;

Яйца - 2 штуки;

Сода - 1 чайная ложка;

Разрыхлитель - 1 чайная ложка;

Мед - 4 столовые ложки (должен быть жидким).

Спартак торт - рецепт, ингредиенты для крема:

Молоко - 0,5 л;

Яйца - 2 штуки;

Сахар - 150 г;

Ванильный сахар - 2 пачки;

Мука - 100 г;

Сливочное масло - 200 г.

Спартак торт, ингредиенты для шоколадной глазури:

Какао-порошок - 3 столовые ложки;

Сахар - 100 г;

Молоко - 50 мл;

Сливочное масло - 50 г.

Как приготовить торт Спартак, рецепт пошаговый

Торт Спартак: рецепт коржей

В первую очередь стоит подготовить масло, необходимое для приготовления торта - достаньте его из холодильника и оставьте при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось.

В большую миску просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель - сыпучие ингредиенты можно сразу насыпать все и пропустить через сито. Когда вы все просеете, возьмите ложку и скрупулезно перемешайте ингредиенты.

Основу для коржей десерта пока отставьте в сторону. Спартак - торт шоколадно-медовый, и пора взять второй важный его ингредиент - мед. Влейте мед в металлическую миску или кастрюлю, всыпьте сахар, положите масло и поставьте емкость на водяную баню.

Читайте такжеКак делать сырники из творога: бомбезный и простой рецептПеремешивайте ингредиенты, пока масса не станет однородной.Взбейте яйца, добавьте в однородную массу, всыпьте соду и все проварите, помешивая, на протяжении 10 минут.

Тесто на торт Спартак почти готово - добавьте его заварную часть к сыпучим ингредиентам и сначала месите ложкой, а потом домесите руками. Готовое тесто должно быть мягким, но ни в коем случае не должно сильно липнуть к рукам.

Сделайте из теста толстую колбаску и разделите ее на восемь равных частей. Из каждой части теста скатайте шарик. Тесто на Спартак уложите в емкость, присыпанную мукой, накройте и дайте ему "отдохнуть" - 15 минут при комнатной температуре и 15 минут в холодильнике.

Спартак торт: рецепт крема

В перелитое в кастрюлю молоко добавьте яйца, ванильный сахар, обычный сахар и муку и скрупулезно все перемешайте. Смесь поставьте на водяную баню, постоянно помешивайте, - она будет готова тогда, когда загустеет.

Использовать заварную часть крема на торт Спартак можно будет только тогда, когда она полностью остынет. Периодически помешивайте заварную часть крема, чтобы на ней не появилась пленка.

Когда заварная часть крема полностью остынет, взбейте масло - из него должна образоваться пышная воздушная масса. В масляную часть крема по одной столовой ложке добавляйте заварную часть крема и все взбивайте миксером. Крем должен получиться густым и воздушным.

Торт Спартак, рецепт: как выпекать коржи

Сделайте коржи такими же, как листок бумаги формата А4. Бумагу можно использовать в качестве трафарета - обведите ее карандашом на пергаментной бумаге, а потом на другой стороне раскатайте такой же формы тесто на Спартак.

Переложите тесто на противень, а потом вилкой сделайте дырочки по всей его поверхности. Коржи нужно выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов.

Читайте такжеОладьи на кефире классические: секреты готовки пышных оладушекВремя выпекания коржей на Спартак - 5-8 минут. Еще горячие коржи обрежьте, чтобы у них была форма, как у листка бумаги. Обрезки коржей не выбрасывайте, они понадобятся для украшения десерта.

Торт Спартак, рецепт: как приготовить шоколадную глазурь

В металлическую миску или кастрюльку всыпьте сахар, какао-порошок, добавьте молоко, перемешайте ингредиенты и поставьте на средний огонь. Доведите массу до кипения - не забывайте ее постоянно помешивать, и после закипания варите на протяжении 2 минут.

В глазурь на Спартак добавьте масло, скрупулезно все перемешайте. Глазурь можно будет использовать, когда она полностью остынет.

Торт Спартак, рецепт пошаговый: как сформировать и украсить десерт

Для того, чтобы завершить рецепт торта Спартак, коржи должны быть полностью остывшими. Обильно смажьте все коржи кремом, кроме последнего. Также обмажьте кремом бока торта Спартак. На верхний корж десерта вылейте глазурь и разровняйте ее лопаткой. Из обрезков, которые остались от коржей, сделайте мелкую крошку - измельчите с помощью скалки. Присыпьте крошкой бока торта.

Спартак можно будет есть через 8-10 часов, на это время поставьте торт в холодильник или в другое холодное место.

Фото этапов приготовления торта Спартак