Неудобно получилось: на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финал

Мисс Панама выскочила вперед, так как подумала, что прошла в финал.

На конкурсе красоты произошел скандал / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что подумала девушка из Панамы

Как разрешилась ситуация

В сети появился уморительный момент, когда королева красоты вышла вперёд, думая, что вышла в финал крупного конкурса Miss Grand International crown, но ей сказали уступить место сопернице.

Как пишет The Daily Mail, Исамар Эррера, представительница Панамы на конкурсе "Мисс Гранд Интернешнл", вышла к краю сцены, сияя от счастья, и, услышав, как её имя объявили, всплеснула кулаками.

Но она ослышалась – женщиной, чьё имя было объявлено, оказалась Сесилия Ромеро из Парагвая.

Красотка из Панасы / Фото Instagram/isamar_herrera_

Ведущий мероприятия замолчал на несколько секунд, сказав всего два слова: "Поздравляем", – и 31-летняя Исамар продолжила свой путь к другим красавицам, которые уже вышли на подиум после отбора для участия в финальных этапах конкурса.

Увидев, как она позирует перед камерами с радостным выражением лица, он разрушил её мир, продолжив: "Ааа, прошу прощения, я объявил Мисс Гранд Парагвай".

Когда камеры зафиксировали Исамар, возвращающуюся туда, где она стояла, но дипломатично ожидающую, пока она отвернётся, чтобы зрители не видели её лица, он добавил, когда нужная женщина вышла вперёд: "В этом зале очень шумно, здесь полно поклонников со всего мира".

Красотка из Панасы / Фото Instagram/isamar_herrera_

Эта ошибка вызвала шквал поддержки в адрес Исамар в её Instagram, где у неё более 21 000 подписчиков, хотя многие признались, что не могли понять, почему она неправильно расслышала имя, даже несмотря на шум.

Один из пользователей написал: "Я из Парагвая, и мне очень жаль, что произошло".

Мисс Гранд Интернешнл: о конкурсе Мисс Гранд Интернешнл - проводящийся ежегодно международный смотр красоты. Конкурс проводится в Таиланде с 2013 года. С 18 октября 2025 года титул Мисс Гранд Интернешнл носит Эмма Мэри Тиглао из Филиппин.

