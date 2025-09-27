Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

Опытные шеф-повара рассказали, как спасти кухню от рыбного запаха.

Почему нужно использовать пластиковую разделочную доску

Что сделать, чтобы рыба не воняла при жарке

Рыба - очень вкусный и полезный продукт. Но готовить ее может быть проблематично, поскольку запах рыбы надолго остается в квартире. Опытные повара поделились секретами, как нейтрализовать запах рыбы в помещении.

Как убрать запах рыбы при готовке

Самое первое, что нужно сделать, это открыть окна и включить кухонную вытяжку как можно скорее.

Обратите внимание: если ваша вытяжка только рециркулирует воздух, а не выводит его наружу, этот шаг можно пропустить, так как циркуляция воздуха не приведет к значительному уменьшению запаха, передает Martha Stewart.

Носите защитную экипировку. А именно - используйте одноразовые перчатки при работе с рыбой, особенно во время её подготовки. Если вы предпочитаете работать голыми руками, вымойте их уксусом или протрите лимоном или любым другим цитрусовым, чтобы удалить запах.

Во время приготовления рыбы на вас могут попасть брызги. Использование фартука поможет предотвратить распространение запахов через ткани и бельё.

При приготовлении рыбы запах может распространяться по столешницам и разделочным доскам. Повара советуют вытирать их сразу же по мере приготовления.

Фольга или пергамент также облегчают уборку. Готовьте рыбу в закрытой посуде или завернутой в пергамент, чтобы предотвратить появление запаха.

Если вы чистите или разделываете рыбу, то используйте пластиковую разделочную доску. Деревянные разделочные доски для овощей и фруктов могут способствовать размножению бактерий и появлению неприятного запаха.

После приготовления рыбы и морепродуктов всегда сразу же выносите мусор из кухни. Избавляйтесь от упаковки, ракушек, чешуи и обрезков.

Используйте натуральные чистящие средства. Например, капля уксуса или лимонного сока может творить чудеса, устраняя неприятные запахи.

Можно вручную вымыть использованные инструменты и посуду раствором дистиллированного белого уксуса и средства для мытья посуды или налить уксус в пульверизатор и опрыскать столешницы, плиты, столы и другие поверхности, которые могли контактировать с рыбой.

Не забудьте про раковину, ведь именно там часто скапливаются запахи. Протрите ее ломтиком лимона, чтобы освежить.

Как убрать запах жареной рыбы в квартире

Чтобы убрать запах жареной рыбы в квартире, поставьте на плиту небольшую кастрюльку воды с дольками лимона или имбиря и кипятите ее в течение десяти минут. Пар помогает очистить воздух и оставляет свежий аромат. Если сделать это заранее, можно впитать некоторые запахи во время готовки.

Используйте другой сильный запах - аромат чеснока, чтобы избавиться от всех других запахов. Поставьте возле плиты маленькую миску с уксусом и чесноком - это поможет заглушить запах при жарке рыбы.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

