Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежесть

Неприятный затхлый запах из шкафа после стирки со временем может распространяться и на другие комнаты в доме, создавая ощущение грязного или неухоженного пространства.
Чтобы эффективно устранить этот запах, важно найти его источник и принять соответствующие меры, сообщает MarthaStewart.
Возможные причины запаха
- высокая влажность в помещении;
- недостаточная вентиляция;
- скрытая плесень;
- сырость на вещах или обуви.
Эти факторы часто приводят к тому, что запах впитывается в одежду и другие вещи, хранящиеся в шкафу.
Что поможет избавиться от запаха
- Необходимые средства
- Пищевая сода
- Кусковое мыло
- Стиральный порошок
- Дезодорант с энзимами
- Универсальное чистящее средство
- Чистые тряпки
- Вентилятор
- Осушитель воздуха
Как устранить запах
- Обеспечьте хорошую вентиляцию. Оставляйте дверцу шкафа открытой на время, особенно после уборки. В местах без окон и отопления циркуляция воздуха критически важна.
- Снижение влажности. Используйте портативный осушитель воздуха, особенно в небольших закрытых помещениях.
- Очистка шкафа. Протрите все поверхности — полки, двери, фурнитуру — мягкой тканью с универсальным средством.
- Абсорбенты запахов. Поставьте в шкаф открытую емкость с пищевой содой, которая будет впитывать лишнюю влагу и неприятные запахи. Меняйте каждые 6–8 недель.
- Контроль за обувью. Обувь часто становится источником запаха. Храните её с сухим кусочком мыла внутри, чтобы нейтрализовать запахи.
Дополнительный источник — корзины
Для тканевых корзин со съемной вставкой:
- Снимите ткань и постирайте в машине в деликатном режиме.
- Сушите только на воздухе — полностью, перед возвращением в шкаф.
Для жёстких корзин или без съёмной подкладки:
- Протрите универсальным чистящим средством.
- Обработайте внутренности смесью воды и перекиси водорода (1:1).
- Оставьте корзину на солнце на несколько часов для устранения запахов и пятен.
Метод быстрой сушки: советы экспертов
Добавление сухого кухонного полотенца в сушильную машину вместе с влажным бельем помогает заметно ускорить сушку. Этот простой трюк позволяет сократить общее время работы сушилки, а значит — снизить энергозатраты. Особенно эффективно использовать его в часы минимального энергопотребления, когда тарифы на электричество ниже.
Смотрите видео - как правильно складывать вещи:
Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.
Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.
