Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежесть

Чтобы эффективно устранить неприятный запах, важно найти его источник и принять соответствующие меры.

Вы узнаете:

Что поможет избавиться от запаха

Как устранить запах

Метод быстрой сушки: советы экспертов

Неприятный затхлый запах из шкафа после стирки со временем может распространяться и на другие комнаты в доме, создавая ощущение грязного или неухоженного пространства.

Чтобы эффективно устранить этот запах, важно найти его источник и принять соответствующие меры, сообщает MarthaStewart.

Возможные причины запаха

высокая влажность в помещении;

недостаточная вентиляция;

скрытая плесень;

сырость на вещах или обуви.

Эти факторы часто приводят к тому, что запах впитывается в одежду и другие вещи, хранящиеся в шкафу.

Что поможет избавиться от запаха

Необходимые средства

Пищевая сода

Кусковое мыло

Стиральный порошок

Дезодорант с энзимами

Универсальное чистящее средство

Чистые тряпки

Вентилятор

Осушитель воздуха

Как устранить запах

Обеспечьте хорошую вентиляцию. Оставляйте дверцу шкафа открытой на время, особенно после уборки. В местах без окон и отопления циркуляция воздуха критически важна.

Снижение влажности. Используйте портативный осушитель воздуха, особенно в небольших закрытых помещениях.

Очистка шкафа. Протрите все поверхности — полки, двери, фурнитуру — мягкой тканью с универсальным средством.

Абсорбенты запахов. Поставьте в шкаф открытую емкость с пищевой содой, которая будет впитывать лишнюю влагу и неприятные запахи. Меняйте каждые 6–8 недель.

Контроль за обувью. Обувь часто становится источником запаха. Храните её с сухим кусочком мыла внутри, чтобы нейтрализовать запахи.

Дополнительный источник — корзины

Для тканевых корзин со съемной вставкой:

Снимите ткань и постирайте в машине в деликатном режиме.

Сушите только на воздухе — полностью, перед возвращением в шкаф.

Для жёстких корзин или без съёмной подкладки:

Протрите универсальным чистящим средством.

Обработайте внутренности смесью воды и перекиси водорода (1:1).

Оставьте корзину на солнце на несколько часов для устранения запахов и пятен.

Метод быстрой сушки: советы экспертов

Добавление сухого кухонного полотенца в сушильную машину вместе с влажным бельем помогает заметно ускорить сушку. Этот простой трюк позволяет сократить общее время работы сушилки, а значит — снизить энергозатраты. Особенно эффективно использовать его в часы минимального энергопотребления, когда тарифы на электричество ниже.

