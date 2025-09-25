Укр
Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежесть

Алексей Тесля
25 сентября 2025, 11:36
Чтобы эффективно устранить неприятный запах, важно найти его источник и принять соответствующие меры.
Как избавиться от неприятного запаха / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что поможет избавиться от запаха
  • Как устранить запах
  • Метод быстрой сушки: советы экспертов

Неприятный затхлый запах из шкафа после стирки со временем может распространяться и на другие комнаты в доме, создавая ощущение грязного или неухоженного пространства.

Чтобы эффективно устранить этот запах, важно найти его источник и принять соответствующие меры, сообщает MarthaStewart.

Возможные причины запаха

  • высокая влажность в помещении;
  • недостаточная вентиляция;
  • скрытая плесень;
  • сырость на вещах или обуви.

Эти факторы часто приводят к тому, что запах впитывается в одежду и другие вещи, хранящиеся в шкафу.

Что поможет избавиться от запаха

  • Необходимые средства
  • Пищевая сода
  • Кусковое мыло
  • Стиральный порошок
  • Дезодорант с энзимами
  • Универсальное чистящее средство
  • Чистые тряпки
  • Вентилятор
  • Осушитель воздуха

Как устранить запах

  • Обеспечьте хорошую вентиляцию. Оставляйте дверцу шкафа открытой на время, особенно после уборки. В местах без окон и отопления циркуляция воздуха критически важна.
  • Снижение влажности. Используйте портативный осушитель воздуха, особенно в небольших закрытых помещениях.
  • Очистка шкафа. Протрите все поверхности — полки, двери, фурнитуру — мягкой тканью с универсальным средством.
  • Абсорбенты запахов. Поставьте в шкаф открытую емкость с пищевой содой, которая будет впитывать лишнюю влагу и неприятные запахи. Меняйте каждые 6–8 недель.
  • Контроль за обувью. Обувь часто становится источником запаха. Храните её с сухим кусочком мыла внутри, чтобы нейтрализовать запахи.

Дополнительный источник — корзины

Для тканевых корзин со съемной вставкой:

  • Снимите ткань и постирайте в машине в деликатном режиме.
  • Сушите только на воздухе — полностью, перед возвращением в шкаф.

Для жёстких корзин или без съёмной подкладки:

  • Протрите универсальным чистящим средством.
  • Обработайте внутренности смесью воды и перекиси водорода (1:1).
  • Оставьте корзину на солнце на несколько часов для устранения запахов и пятен.

Метод быстрой сушки: советы экспертов

Добавление сухого кухонного полотенца в сушильную машину вместе с влажным бельем помогает заметно ускорить сушку. Этот простой трюк позволяет сократить общее время работы сушилки, а значит — снизить энергозатраты. Особенно эффективно использовать его в часы минимального энергопотребления, когда тарифы на электричество ниже.

Смотрите видео - как правильно складывать вещи:

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка
