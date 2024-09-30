Пауков и плодовых мушек в доме не будет: женщина поделилась интересной хитростью

С приближением прохладного времени года жуткие насекомые начинают вторгаться в человеческие жилища, пытаясь спастись от холода. Однако, женщина поделилась своими советами о том, как от них уберечься, пишет Mirror.
Как избавиться от пауков в доме
Хотя пауков можно встретить в доме круглый год, осенью они становятся более распространенными, поскольку именно тогда начинается брачный сезон. Осьминогие паукообразные также используют это время, чтобы спрятаться от холода и поселиться в спальнях и ванных комнатах.
Шантель Мила - также известная как Мама Мила в Интернете - поделилась своими советами, как остановить этих настойчивых вредителей на их пути.
Она рассказала о трех способах, которые помогают отпугивать насекомых.
"Смешайте чашку воды с веточками розмарина. Опрыскайте окна и двери - пауки ненавидят запах розмарина, поэтому он отпугивает их от проникновения в ваш дом", - говорит она.
Следующий её совет изгоняет из дома плодовых мушек.
"Вылейте в канализацию кипяток, чтобы отпугнуть плодовых мушек и их яйца", сказала она.
И третий её совет - это не дать другим ползучим насекомым почувствовать себя как дома.
"Добавьте апельсиновое масло на швабру, чтобы отпугивать ползучих насекомых", - поделилась женщина.
Она также призвала людей быть осторожными при использовании эфирных масел возле домашних животных.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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