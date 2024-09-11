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Больше никакой паутины: как избавиться от пауков в доме

Сергей Кущ
11 сентября 2024, 15:44
39
Чтобы навсегда избавиться от пауков, нужно понимать, чего боятся пауки.
Как избавиться от пауков в доме
Как избавиться от пауков в доме / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Пауки в доме – это проблема, с которой сталкиваются многие. Несмотря на то, что они не опасны для человека, их присутствие вызывает дискомфорт. Почему так много пауков в доме? Это может быть связано с благоприятными условиями, такими как наличие укромных уголков и изобилие пищи (мелких насекомых).

Чтобы навсегда избавиться от пауков, нужно понимать, чего боятся пауки и какие методы борьбы можно использовать.

Чего боятся пауки в доме?

Одним из самых эффективных способов борьбы с пауками являются запахи, которые они не переносят, пишет ТСН. Вот список растений и веществ, которые пугают пауков:

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  • Мята. Резкий аромат мяты – главный враг пауков. Одного горшка с мятой в комнате достаточно, чтобы отпугнуть этих насекомых.
  • Цитрусовые. Пауков отпугивают апельсины, лимоны и другие цитрусовые.
  • Каштаны и лесные орехи. Раздробленные орехи, разложенные по углам, помогут прогнать незваных гостей.
  • Уксус. Уксусный раствор можно распылить по углам, что эффективно поможет в борьбе с пауками.

Чем опасен паук каракурт

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) – один из самых опасных видов пауков рода Черных вдов. Укус его в 50 раз ядовитее, чем укус тарантула. Смертность от его укуса по подсчетам ученых составляет примерно 4%, а яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Вид широко распространен в Европе в Средиземноморье, от Португалии на западе до степной Украины на востоке. Также известен в странах Средней Азии. Его яд уникален по своей силе: он сильнее яда змеи гюрзы в 15 раз. К счастью, каракурт гораздо меньше гюрзы, иначе никто не выжил бы после его укуса. Он – родственник знаменитой "черной вдовы", живущей в Северной Америке.

По оценке специалистов пауки никогда не нападают первыми и без причины. Самые частые случаи укусов в ногу, когда человек обувает старую обувь, предварительно не проверив ее, которую самки предпочли для гнезда, пишет Википедия.

Как избавиться от пауков в доме раз и навсегда?

Чтобы полностью избавиться от пауков, одного только отпугивания недостаточно. Вот несколько проверенных методов, которые помогут вам решить проблему раз и навсегда:

Генеральная уборка. Пауки любят укромные и пыльные места. Проведите тщательную уборку, уделяя особое внимание углам, щелям и темным местам, где могут скапливаться паутина и пауки.

активность вредителей, вредители инфографика
активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Резкие запахи. Помимо мяты и цитрусовых, пауков также отпугивают эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и мяты. Добавьте 20 капель масла на литр воды и распылите по дому.

Использование уксуса. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях и обработайте проблемные зоны. Пауки не выносят кислоты уксуса, что заставит их покинуть дом.

Овечья шерсть. Пауки не переносят запах овечьей шерсти, поэтому вы можете разложить небольшие кусочки шерсти под паутиной.

Ядохимикаты. Если пауков слишком много, можно использовать аэрозоли с ядом. Однако перед их применением важно освободить дом от людей и животных, а после обработки тщательно проветрить помещения.

Почему так много пауков в доме?

Пауки появляются там, где есть подходящие условия для их обитания. Основные причины могут включать наличие мелких насекомых, доступ к укромным местам и тепло. Чтобы снизить их количество, важно следить за чистотой дома и устранить источники пищи для насекомых.

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