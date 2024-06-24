Чем отмыть краску с одежды: простые способы помогуть убрать замаранную ткань

"Чем отмыть краску с одежды?" – вряд ли кто-то из людей, которые либо любят прогулки, либо недавно что-то красили. Главред детально решил разобраться в теме.

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Чем отмыть краску с одежды? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем оттереть засохшую краску с черной одежды?

Выбор способа удаления засохшей краски с черной одежды зависит от типа краски, сообщает проект wikiHow:

Краска водоэмульсионная:

Уксус:

Смешайте 9% уксус с холодной водой в равных пропорциях.

Смочите ватный диск или тряпку в растворе и протрите пятно.

Постирайте вещь как обычно.

Сода:

Приготовьте содовый раствор (100 мл теплой воды + 3 ст. л. соды).

Нанесите раствор на пятно с помощью ватного диска.

Оставьте на 15-20 минут, затем потрите пятно.

Постирайте вещь как обычно.

Масляная краска:

Скипидар:

Смочите ватный диск скипидаром и протрите пятно.

Нанесите на пятно кашицу из скипидара и пищевой соды.

Оставьте на 30 минут, затем потрите пятно.

Постирайте вещь с использованием хозяйственного мыла.

Нитрокраска:

Используйте растворитель, предназначенный для нитрокраски (например, Уайт-спирит, Р-4).

Нанесите растворитель на ватный диск и протрите пятно.

Важно - попробуйте растворитель сперва на другом участке ткани (для того, чтобы не повредить ее).и Постирайте вещь как обычно.

Общие советы:

Перед применением любого метода протестируйте его на незаметном участке ткани.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Используйте защитные перчатки.

Не трите пятно слишком сильно, чтобы не размазать краску.

Если пятно не поддается удалению в домашних условиях, обратитесь в химчистку.

Дополнительные средства:

Растительное масло:

Нанесите масло на пятно и оставьте на 30 минут.

Затем потрите пятно моющим средством для посуды.

Постирайте вещь как обычно.

Жирный крем:

Нанесите крем на пятно и оставьте на час.

Затем потрите пятно бензином или скипидаром.

Постирайте вещь как обычно.

Важно:

Не используйте для удаления краски с черной одежды ацетон, бензин или другие агрессивные растворители, так как они могут повредить ткань.

Не трите пятно горячей водой, так как это может зафиксировать краску.

Что за проект wikiHow? wikiHow - проект, который посвящен описанию различных лайфхаков и домашних секретов. По состоянию на 24 июня 2024 года на проект подписано 593 тысячи человек.

Как удалить пятна от краски?

Способ удаления пятна от краски зависит от типа краски и ткани:

Определите тип краски:

Водоэмульсионная: легко смывается водой.

Масляная: более стойкая, требует растворителей.

Нитрокраска: требует специальных растворителей.

Подберите метод очистки:

Водоэмульсионная краска:

Свежее пятно: промойте холодной водой с изнаночной стороны.

Засохшее пятно: смочите уксусным раствором (1:1) или раствором соды (1 ст. л. на 200 мл воды), потрите, постирайте.

Масляная краска:

Свежее пятно: промокните ватным диском, смоченным в скипидаре или уайт-спирите.

Засохшее пятно: смешайте скипидар с содой (кашица), нанесите на 30 минут, потрите, постирайте с хозяйственным мылом.

Нитрокраска:

Используйте специальный растворитель (Уайт-спирит, Р-4);

Тщательно следуете инструкции.

Общие советы по удалению краски.

Действуйте быстро

Протестируйте метод на незаметном участке.

Обеспечьте вентиляцию.

Носите перчатки.

Не трите сильно, чтобы не размазать краску.

Химчистка - для стойких пятен.

Дополнительные средства:

Растительное масло: на 30 минут, затем моющее средство для посуды.

Жирный крем: на час, затем бензин/скипидар.

Важно - избегайте ацетона, бензина, агрессивных растворителей. Не используйте горячую воду (она зафиксирует краску).

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