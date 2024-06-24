Чем отмыть краску с одежды: простые способы помогуть убрать замаранную ткань

Чем оттереть засохшую краску с черной одежды?
Выбор способа удаления засохшей краски с черной одежды зависит от типа краски, сообщает проект wikiHow:
Краска водоэмульсионная:
Уксус:
- Смешайте 9% уксус с холодной водой в равных пропорциях.
- Смочите ватный диск или тряпку в растворе и протрите пятно.
- Постирайте вещь как обычно.
Сода:
- Приготовьте содовый раствор (100 мл теплой воды + 3 ст. л. соды).
- Нанесите раствор на пятно с помощью ватного диска.
- Оставьте на 15-20 минут, затем потрите пятно.
- Постирайте вещь как обычно.
Масляная краска:
Скипидар:
- Смочите ватный диск скипидаром и протрите пятно.
- Нанесите на пятно кашицу из скипидара и пищевой соды.
- Оставьте на 30 минут, затем потрите пятно.
- Постирайте вещь с использованием хозяйственного мыла.
Нитрокраска:
- Используйте растворитель, предназначенный для нитрокраски (например, Уайт-спирит, Р-4).
- Нанесите растворитель на ватный диск и протрите пятно.
Важно - попробуйте растворитель сперва на другом участке ткани (для того, чтобы не повредить ее).и Постирайте вещь как обычно.
Общие советы:
- Перед применением любого метода протестируйте его на незаметном участке ткани.
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
- Используйте защитные перчатки.
- Не трите пятно слишком сильно, чтобы не размазать краску.
- Если пятно не поддается удалению в домашних условиях, обратитесь в химчистку.
Дополнительные средства:
Растительное масло:
- Нанесите масло на пятно и оставьте на 30 минут.
- Затем потрите пятно моющим средством для посуды.
- Постирайте вещь как обычно.
Жирный крем:
- Нанесите крем на пятно и оставьте на час.
- Затем потрите пятно бензином или скипидаром.
- Постирайте вещь как обычно.
Важно:
- Не используйте для удаления краски с черной одежды ацетон, бензин или другие агрессивные растворители, так как они могут повредить ткань.
- Не трите пятно горячей водой, так как это может зафиксировать краску.
Что за проект wikiHow?
wikiHow - проект, который посвящен описанию различных лайфхаков и домашних секретов. По состоянию на 24 июня 2024 года на проект подписано 593 тысячи человек.
Как удалить пятна от краски?
Способ удаления пятна от краски зависит от типа краски и ткани:
Определите тип краски:
- Водоэмульсионная: легко смывается водой.
- Масляная: более стойкая, требует растворителей.
- Нитрокраска: требует специальных растворителей.
Подберите метод очистки:
Водоэмульсионная краска:
- Свежее пятно: промойте холодной водой с изнаночной стороны.
- Засохшее пятно: смочите уксусным раствором (1:1) или раствором соды (1 ст. л. на 200 мл воды), потрите, постирайте.
Масляная краска:
- Свежее пятно: промокните ватным диском, смоченным в скипидаре или уайт-спирите.
- Засохшее пятно: смешайте скипидар с содой (кашица), нанесите на 30 минут, потрите, постирайте с хозяйственным мылом.
Нитрокраска:
- Используйте специальный растворитель (Уайт-спирит, Р-4);
- Тщательно следуете инструкции.
Общие советы по удалению краски.
- Действуйте быстро
- Протестируйте метод на незаметном участке.
- Обеспечьте вентиляцию.
- Носите перчатки.
- Не трите сильно, чтобы не размазать краску.
- Химчистка - для стойких пятен.
Дополнительные средства:
- Растительное масло: на 30 минут, затем моющее средство для посуды.
- Жирный крем: на час, затем бензин/скипидар.
Важно - избегайте ацетона, бензина, агрессивных растворителей. Не используйте горячую воду (она зафиксирует краску).
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