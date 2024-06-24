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Чем отмыть краску с одежды: простые способы помогуть убрать замаранную ткань

Дмитрий Видоменко
24 июня 2024, 14:36
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"Чем отмыть краску с одежды?" – вряд ли кто-то из людей, которые либо любят прогулки, либо недавно что-то красили. Главред детально решил разобраться в теме.
Краска, покрасить
Чем отмыть краску с одежды? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем оттереть засохшую краску с черной одежды?

Выбор способа удаления засохшей краски с черной одежды зависит от типа краски, сообщает проект wikiHow:

Краска водоэмульсионная:

Уксус:

  • Смешайте 9% уксус с холодной водой в равных пропорциях.
  • Смочите ватный диск или тряпку в растворе и протрите пятно.
  • Постирайте вещь как обычно.

Сода:

  • Приготовьте содовый раствор (100 мл теплой воды + 3 ст. л. соды).
  • Нанесите раствор на пятно с помощью ватного диска.
  • Оставьте на 15-20 минут, затем потрите пятно.
  • Постирайте вещь как обычно.

Масляная краска:

Скипидар:

  • Смочите ватный диск скипидаром и протрите пятно.
  • Нанесите на пятно кашицу из скипидара и пищевой соды.
  • Оставьте на 30 минут, затем потрите пятно.
  • Постирайте вещь с использованием хозяйственного мыла.

Нитрокраска:

  • Используйте растворитель, предназначенный для нитрокраски (например, Уайт-спирит, Р-4).
  • Нанесите растворитель на ватный диск и протрите пятно.

Важно - попробуйте растворитель сперва на другом участке ткани (для того, чтобы не повредить ее).и Постирайте вещь как обычно.

Общие советы:

  • Перед применением любого метода протестируйте его на незаметном участке ткани.
  • Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
  • Используйте защитные перчатки.
  • Не трите пятно слишком сильно, чтобы не размазать краску.
  • Если пятно не поддается удалению в домашних условиях, обратитесь в химчистку.

Дополнительные средства:

Растительное масло:

  • Нанесите масло на пятно и оставьте на 30 минут.
  • Затем потрите пятно моющим средством для посуды.
  • Постирайте вещь как обычно.

Жирный крем:

  • Нанесите крем на пятно и оставьте на час.
  • Затем потрите пятно бензином или скипидаром.
  • Постирайте вещь как обычно.

Важно:

  • Не используйте для удаления краски с черной одежды ацетон, бензин или другие агрессивные растворители, так как они могут повредить ткань.
  • Не трите пятно горячей водой, так как это может зафиксировать краску.

Что за проект wikiHow?

wikiHow - проект, который посвящен описанию различных лайфхаков и домашних секретов. По состоянию на 24 июня 2024 года на проект подписано 593 тысячи человек.

Краска, покрасить

Как удалить пятна от краски?

Способ удаления пятна от краски зависит от типа краски и ткани:

Определите тип краски:

  • Водоэмульсионная: легко смывается водой.
  • Масляная: более стойкая, требует растворителей.
  • Нитрокраска: требует специальных растворителей.

Подберите метод очистки:

Водоэмульсионная краска:

  • Свежее пятно: промойте холодной водой с изнаночной стороны.
  • Засохшее пятно: смочите уксусным раствором (1:1) или раствором соды (1 ст. л. на 200 мл воды), потрите, постирайте.

Масляная краска:

  • Свежее пятно: промокните ватным диском, смоченным в скипидаре или уайт-спирите.
  • Засохшее пятно: смешайте скипидар с содой (кашица), нанесите на 30 минут, потрите, постирайте с хозяйственным мылом.

Нитрокраска:

  • Используйте специальный растворитель (Уайт-спирит, Р-4);
  • Тщательно следуете инструкции.

Общие советы по удалению краски.

  • Действуйте быстро
  • Протестируйте метод на незаметном участке.
  • Обеспечьте вентиляцию.
  • Носите перчатки.
  • Не трите сильно, чтобы не размазать краску.
  • Химчистка - для стойких пятен.

Дополнительные средства:

  • Растительное масло: на 30 минут, затем моющее средство для посуды.
  • Жирный крем: на час, затем бензин/скипидар.

Важно - избегайте ацетона, бензина, агрессивных растворителей. Не используйте горячую воду (она зафиксирует краску).

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