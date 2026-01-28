Укр
Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

Виталий Кирсанов
28 января 2026, 18:55
Дженнифер Грей, сыгравшая в фильме 1987 года вместе с Патриком Суэйзи, снова исполнит роль Бэби.
коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Дженнифер Грей вернется к роли Бэби
  • Актриса также выступит в качестве исполнительного продюсера картины

Съемки продолжения легендарного фильма "Грязные танцы" начнутся в 2026 году. Звезда оригинальной картины Дженнифер Грей вернется к своей роли. Об этом сообщает Deadline.

Грей, сыгравшая в фильме 1987 года вместе с Патриком Суэйзи, снова исполнит роль Бэби. Актриса также выступит в качестве исполнительного продюсера картины. Известно, что к работе над проектом привлекли продюсеров "Голодных игр" Брэда Симпсона и Нину Джейкобсон, а также сценариста Ким Розенсток.

"Роль Бэби занимает значимое место в моем сердце, как и в сердцах многих поклонников. Нам потребовалось время, чтобы собрать людей, которым можно доверить продолжение наследия оригинального фильма. И я рада сообщить, что ожидание скоро закончится", - заявила Грей.

О персоне: Дженнифер Грей

Дженнифер Грей - американская актриса, навсегда вошедшая в историю кино как Фрэнсис "Бэби" Хаусман из культовой мелодрамы "Грязные танцы" (1987).

Дженнифер Грей родилась 26 марта 1960 года в Нью-Йорке в семье кино- и театрального актёра и танцора Джоэла Грея

Актриса дебютировала в кино в середине 1980-х, снявшись в 1984 году в небольших ролях в картинах "Безрассудная", "Красный рассвет" и "Клуб "Коттон" Фрэнсиса Форда Копполы.

Спустя три года, за время которых Дженнифер доставались только второстепенные роли, она снялась в мелодраме "Грязные танцы" - одном из наиболее громких фильмов конца 1980-х, - сыграв юную Фрэнсис Хаусмен по прозвищу Бэби, влюбившуюся в искушённого танцора Джонни, персонажа Патрика Суэйзи.

Несмотря на столь многообещающий прорыв, карьера Дженнифер сложилась не совсем удачно. Её приглашали работать в основном на второстепенные роли, но фильмы с её участием не получали резонанса у критиков и публики.

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

