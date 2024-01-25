Как исправить замок на молнии: мужчина показал трюк с зубочисткой

С кем не бывает: собираешься, спешишь, и тут - ломается молния на куртке. Частой причиной неисправности является выпадение нескольких зубчиков с полотна молнии. Однако мало кто знает, как исправить замок на молнии, если времени крайне мало.
Что делать если не хватает зубчиков на молнии
Мужчина в ТикТок показал лайхак, как можно восстановить молнию на куртке, если в ней не хватает нескольких зубцов.
Для этого необходимо с помощью плоскогубцев или другого инструмента аккуратно снять несколько элементов на верхнем крае молнии, после чего надеть их на зубочистку, чтобы увеличить посадочное отверстие.
Затем, нужно нанести каплю суперклея на место, где зубчики выпали с молнии и аккуратно установить новые элементы на прежнее место. На этом всё, проблема решена.
Однако важно помнить, что спешить в этом деле нельзя, чтобы не повредить элементы инструментами.
Смотрите видео о том, как починить сломанную молнию:
@dzengen
Как починить сломанную молнию♬ оригинальный звук - Генератор идей
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