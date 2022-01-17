Левандовский стал лучшим футболистом года / twitter.com/lewy_officia

FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий Баварии и польской сборной Роберт Левандовский, пишет FIFA.

"Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому", - говорится на странице FIFA в Twitter.

Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.

"Легенда. Победитель. Машина для голов", - заявили в FIFA.

?✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



?? Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Ранее Главред писал о том, что бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.

При этом 32-летний футболист поздравил в Instagram с Новым годом своих друзей из России.

"С Новым годом, братья!" - подписал видеоролик украинский экс-футболист.

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