Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий Баварии и польской сборной Роберт Левандовский.
FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий Баварии и польской сборной Роберт Левандовский, пишет FIFA.
"Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому", - говорится на странице FIFA в Twitter.
Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.
"Легенда. Победитель. Машина для голов", - заявили в FIFA.
?? #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!
??? Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022Реклама
?✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
?? Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk
Ранее Главред писал о том, что бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.
При этом 32-летний футболист поздравил в Instagram с Новым годом своих друзей из России.
"С Новым годом, братья!" - подписал видеоролик украинский экс-футболист.
Читайте также:
- Гимназиада зимой и мировой чемпионат по футболу: Зеленский объявил о двух крупных турнирах в Украине
- Адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легенды футбола
- Нардеп из партии Зеленского захотела запретить рекламу "Газпрома" во время футбола
- Сборная Украины по футболу спаслась от поражения в матче с Болгарией