Украинский футболист опозорился поздравлением "братьям"-россиянам видео с Путиным

Олег Мищенко / ФК Ворскла

Бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.

При этом 32-летний футболист поздравил в Instagram с Новым годом своих друзей из России.

"С Новым годом, братья!" - подписал видеоролик украинский экс-футболист.

Свое поздравление Мищенко адресовал бывшим одноклубникам из пермского "Амкара", за который выступал в сезоне-2016/17.

Кто такой Олег Мищенко

Мищенко является воспитанником академии киевского Динамо, однако за первую команду "бело-синих" так и не сыграл.

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В Украине он известен выступлениями за Ворсклу, Говерлу и донецкий Металлург. Также на его счету есть выступления за юношеские команды "сине-желтых" разных возрастов.

В 2018 году Мищенко завершил карьеру в возрасте 29 лет. Сейчас он работает с детьми полтавской академии Ворсклы.

Отметим, ранее Мищенко утверждал, что российский чемпионат сильнее украинского. Футболист также отмечал, что нейтрально относится к России.

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