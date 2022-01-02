Украинский футболист опозорился поздравлением "братьям"-россиянам видео с Путиным

Олег Мищенко поздравил в Instagram с Новым годом своих друзей из России.
Бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.
При этом 32-летний футболист поздравил в Instagram с Новым годом своих друзей из России.
"С Новым годом, братья!" - подписал видеоролик украинский экс-футболист.
Свое поздравление Мищенко адресовал бывшим одноклубникам из пермского "Амкара", за который выступал в сезоне-2016/17.
Кто такой Олег Мищенко
Мищенко является воспитанником академии киевского Динамо, однако за первую команду "бело-синих" так и не сыграл.
В Украине он известен выступлениями за Ворсклу, Говерлу и донецкий Металлург. Также на его счету есть выступления за юношеские команды "сине-желтых" разных возрастов.
В 2018 году Мищенко завершил карьеру в возрасте 29 лет. Сейчас он работает с детьми полтавской академии Ворсклы.
Отметим, ранее Мищенко утверждал, что российский чемпионат сильнее украинского. Футболист также отмечал, что нейтрально относится к России.
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