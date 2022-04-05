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Зеленский с жесткой речью выступил на Совбезе ООН и в гневе рассказал о преступлениях России

5 апреля 2022, 18:17

По словам президента, мир еще увидит последствия их преступлений в десятках других общин.

Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 апреля, выступил на заседании Совета безопасноти ООН и жестко рассказал о попытка России избежать ответственности за военные преступления в ранее оккупированных регионах Украины.

Президент заявил, что массовые убийства в Буче – лишь один пример зверств оккупантов во время войны.

По словам Зеленского, мир еще увидит последствия их преступлений в десятках других общин.

"Вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России на эти обвинения в преступлениях. Они это уже неоднократно говорили... Они будут обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Будут говорить, что есть разные версии, а правдивую невозможно установить. Будут говорить, что тела подбросили, а видео постановочные", – заявил глава государства.

Россия превратила свое право вето в право смерти

Зеленский отметил, что Российская Федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Москва сама подрывает архитектуру глобальной безопасности.

"Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность", - отметил он.

Готовы ли вы к закрытию ООН?

По словам Владимира Зеленского, если Россию не остановить, тогда другие государства будут рассчитывать лишь на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право, на международные институты.

"ООН можно будет просто закрыть. Готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права прошло? Если ваш ответ "Нет", то действовать нужно сейчас. Действовать немедленно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что нужно немедленно возвращать силу в устав ООН.

Также Зеленский добавил, что нужно реформировать систему ООН право вето не было правом смерти, а чтобы была справедливая представленость в Совбезе всех регионов мира.

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Лишить Россию права вето в Совбезе

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности... Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы возобновить мир, или покажут, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтерантивен - то дальше только самороспуск", - сказал Зеленский.

Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез?

"Так где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет безопасности. Где мы, ради которого создавалась ООН? Просто не может эффективно работать", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и при этом ее военные в Украине делают то же, что и террористы ИГИЛ.

"Россия разрушает внутреннее единство государств, разрушает государственные границы, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия", - добавил Зеленский.

Полное выступление Владимира Зеленского на Совбезе ООН

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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