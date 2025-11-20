Камалия удивила семейным положением после развода

Кратко:
Известная украинская певица Камалия неожиданно призналась, как сложилась ее жизнь после развода с ее мужем Мохаммадом Захуром.
Оказалось, что Камалия продолжает проживать вместе с теперь уже бывшим мужем в одном доме.
По словам певицы, которые она озвучила в эфире Люкс.ФМ, после того как Мирабелла и Арабеллавернулись в Украину, она приняла решение жить под одной крышей с бывшем мужем.
"Живем все вместе: дети, Захур, я. Да, комфортно. Это наше общее решение. У нас общие дети, их надо воспитывать. Они переехали и пошли здесь в школу в сентябре. Я более спокойная стала", — добавила она.
Ранее Камалия поделилась неожиданными событиями, которые касаются ее семьи. Певица сообщила, что провела одну из своих дочерей за границу. Оказалось, что девочка не просто едет отдыхать, а будет представлять Украину.
Ранее Главред сообщал, что Камалия и ее бывший муж, миллионер Мохаммад Захур, неожиданно воссоединились. Экс-супруг сопровождал артистку на премии, а вскоре они отправятся в совместное путешествие.
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
