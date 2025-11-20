Камалия удивила семейным положением после развода

Певица Камалия поделилась неожиданным секретом о личной жизни.

https://glavred.info/starnews/kamaliya-udivila-semeynym-polozheniem-posle-razvoda-10717442.html Ссылка скопирована

Мохаммад Захур и Камалия больше не супруги / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

О чем рассказала Камалия

Что больше всего удивило

Известная украинская певица Камалия неожиданно призналась, как сложилась ее жизнь после развода с ее мужем Мохаммадом Захуром.

Оказалось, что Камалия продолжает проживать вместе с теперь уже бывшим мужем в одном доме.

видео дня

По словам певицы, которые она озвучила в эфире Люкс.ФМ, после того как Мирабелла и Арабеллавернулись в Украину, она приняла решение жить под одной крышей с бывшем мужем.

Камалия с дочками / фото: instagram.com, Камалия

"Живем все вместе: дети, Захур, я. Да, комфортно. Это наше общее решение. У нас общие дети, их надо воспитывать. Они переехали и пошли здесь в школу в сентябре. Я более спокойная стала", — добавила она.

Камалия / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Камалия поделилась неожиданными событиями, которые касаются ее семьи. Певица сообщила, что провела одну из своих дочерей за границу. Оказалось, что девочка не просто едет отдыхать, а будет представлять Украину.

Ранее Главред сообщал, что Камалия и ее бывший муж, миллионер Мохаммад Захур, неожиданно воссоединились. Экс-супруг сопровождал артистку на премии, а вскоре они отправятся в совместное путешествие.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред