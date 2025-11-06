Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Кратко:
Украинская певица Камалия поделилась неожиданными событиями, которые касаются ее семьи.
На своей странице в Instagram, певица сообщила, что провела одну из своих дочерей за границу. Оказалось, что девочка не просто едет отдыхать, а будет представлять Украину.
"Провели Арабеллу на матч межшкольных сборных команд по футболу в Польшу. Волнуюсь, но искренне ожидаем возвращения с победой. Верим в тебя!" - написала она.
Интересно, что провожать девочку приехал также бывший муж Камалии - Мохаммад Захур.
Ранее Главред сообщал, что Камалия и ее бывший муж, миллионер Мохаммад Захур, неожиданно воссоединились. Экс-супруг сопровождал артистку на премии, а вскоре они отправятся в совместное путешествие.
Накануне также певица показала фото своих взрослых и красивых дочерей, который 6 сентября празднуют свой день рождения.
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
