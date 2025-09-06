Укр
"Настоящее чудо": Камалия показала взрослых дочерей-красавиц

Алена Кюпели
6 сентября 2025, 23:29
Певица трогательно поздравила девочек с днем рождения.
Мохаммад Захур, Камалия
Мохаммад Захур и Камалия воспитывает дочерей-двойняшек / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская певица Камалия показала фото своих взрослых и красивых дочерей, который 6 сентября празднуют свой день рождения.

Соответствующим постом певица поделилась на своей странице в Instagram.

"С днем рождения, мои самые любимые принцессы Арабелла и Мирабелла! Мои девочки, вы - мое сердце, моя гордость и величайшее счастье в жизни . Каждый ваш смех – это музыка, каждый взгляд – солнце, каждый день рядом с вами – настоящее чудо. Я безгранично вами горжусь, люблю до бесконечности и благодарю судьбу за то, что подарила мне вас", - написала она.

Камалия поделилась раритетным фото
Ранее Камалия делилась раритетным фото / Фото Instagram/kamaliyaofficial

Камалия также опубликовала фото девочек в шикарных платьях и на фото видно, что дочери Камалии стали прекрасными молодыми девушками.

Ранее Главред сообщал, что Камалия раскрыла подробности развода со своим бывшим мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Также певица сделала неожиданный шаг - несмотря на развод, она обратилась к бывшему с теплым посланием.

Также Камалия поделилась, что Мохаммад Захур сделал для нее один из лучших подарков после развода. Певица поделилась с подписчиками, каким образом она теперь сможет общаться с детьми.

О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

