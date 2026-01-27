Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

Кратко:
- Гарри Галкин взрослеет на глазах
- Максим Галкин показал, как в последнее время изменился мальчик
В сентябре Гарри Галкину, сыну Аллы Пугачевой и Максима Галкина, исполнится тринадцать лет - из милого малыша он стремительно превращается в юношу. Перемены в мальчике фиксирует на фото его отец.
Так недавно на странице комика в Instagram появился свежий снимок с Гарри. Мужская половина семьи Пугачевых-Галкиных сделала сэлфи.
В кадре Максим Галкин позирует с укладкой "мокрый эффект" и в песочном поло. Его сын отдал предпочтение короткой стрижке и темно-синему поло, которое дополнил черным галстуком.
Стоит отметить, что Гарри Галкин начинает догонять своего звездного отца по росту, а также с каждым годом приобретает все большее сходство с ним.
Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
