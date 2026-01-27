Укр
Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

Анна Подгорная
27 января 2026, 07:56
Гарри Галкин встает на путь взросления.
Максим Галкин
Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Гарри Галкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Гарри Галкин взрослеет на глазах
  • Максим Галкин показал, как в последнее время изменился мальчик

В сентябре Гарри Галкину, сыну Аллы Пугачевой и Максима Галкина, исполнится тринадцать лет - из милого малыша он стремительно превращается в юношу. Перемены в мальчике фиксирует на фото его отец.

Так недавно на странице комика в Instagram появился свежий снимок с Гарри. Мужская половина семьи Пугачевых-Галкиных сделала сэлфи.

В кадре Максим Галкин позирует с укладкой "мокрый эффект" и в песочном поло. Его сын отдал предпочтение короткой стрижке и темно-синему поло, которое дополнил черным галстуком.

Стоит отметить, что Гарри Галкин начинает догонять своего звездного отца по росту, а также с каждым годом приобретает все большее сходство с ним.

Максим Галкин, Гарри Галкин
Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Гарри Галкин / фото: instagram.com/maxgalkinru

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Максим Галкин Гарри Галкин новости шоу бизнеса
