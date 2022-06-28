Как избавиться от белого налета на крыжовнике и получить щедрый урожай ягод

Белый налет на ветках крыжовника / фото Facebook

Часто садоводы жалуются на белый налет, который поражает кусты крыжовника – это мучнистая роса. Эксперты рассказали, какие препараты нужно использовать для борьбы с заболеванием, чтобы получить щедрый урожай ягод.

Мучнистая роса – болезнь растений, возбудителем которой является грибок, способный поражать побеги, листья и даже ягоды кустарника. Появляется он на растении в мае – на кустах тогда можно запросто заметить яркий белый налет, похожий на пшеничную муки или пепел. Позже он становится темнее и более плотным по своей структуре, окрашивается в коричневый цвет. Участки, которые поражены недугом прекращают расти, а со временем и вовсе засыхают, листья скручивается и темнеют, а ягоды обсыпаются.

Позже споры мучнистой росы разносятся по другим кустам, заражая их. Если не бороться с грибком, куст и обязательно погибнет через два-три года.

Мучнистая роса на крыжовнике / СадОгород

Мучнистая роса на крыжовнике – почему появляется грибок:

неблагоприятные погодные условия

неправильный уход за кустом или его отсутствие

высокая влажности воздуха

густая посадка кустов

мусор или старые опавшие листья возле корней куста

большое количество использованных удобрений (куриного помета или азотных средств)

Как спасти крыжовник от белого налета

Плесень на крыжовнике нужно уничтожать сразу после ее появления – убирать пораженные ягоды и листья и сжигать их. "Больные" кусты рекомендуют обязательно опрыскивать специальными растворами.

Чем опрыскивать крыжовник с ягодами:

аммиачная селитра – на ведро воды нужно взять не менее, чем 50 г средства

медный купорос – на 10 литров воды необходимо 100 г средства. Раствором обрабатывают пораженный кусты, а также используют при посадке растения – опускают в него корни саженцев на три минут для дезинфекции.

зольный раствор – залить 1 кг золы десятью литрами воды и настаивать в течении семи дней, а перед применением обязательно хорошо взболтать. Опрыскивать кусты нужно 4 раза в день, делать несколько дней перерыва и повторять процедуру.

раствор марганцовки – на 10 литров воды понадобится 1.5 грамма средства. Обработка – раз в семь дней обязательно после дождя.

сода с мыльным раствором – на 10 литров воды нужно 50 гр мыла и 2 ст. л. соды

горчица – 10 литрами кипятка заливают 2 ст.ложки порошка. Остывший раствор используют для опрыскивания кустов.

Как вылечить крыжовник от грибка / Фото СадОгород

Для того, чтобы уберечь кусты крыжовника от этого неприятного грибка, их нужно удобрять калийными и азотными подкормками, а также обрабатывать вышеуказанными растворами грунт возле растений.

Читайте также: