Как избавиться от белого налета на крыжовнике и получить щедрый урожай ягод

Мучнистая роса на крыжовнике - это распространённая болезнь на кустах, которая часто приводит к гибели растения.
Часто садоводы жалуются на белый налет, который поражает кусты крыжовника – это мучнистая роса. Эксперты рассказали, какие препараты нужно использовать для борьбы с заболеванием, чтобы получить щедрый урожай ягод.
Мучнистая роса – болезнь растений, возбудителем которой является грибок, способный поражать побеги, листья и даже ягоды кустарника. Появляется он на растении в мае – на кустах тогда можно запросто заметить яркий белый налет, похожий на пшеничную муки или пепел. Позже он становится темнее и более плотным по своей структуре, окрашивается в коричневый цвет. Участки, которые поражены недугом прекращают расти, а со временем и вовсе засыхают, листья скручивается и темнеют, а ягоды обсыпаются.
Позже споры мучнистой росы разносятся по другим кустам, заражая их. Если не бороться с грибком, куст и обязательно погибнет через два-три года.
Мучнистая роса на крыжовнике – почему появляется грибок:
- неблагоприятные погодные условия
- неправильный уход за кустом или его отсутствие
- высокая влажности воздуха
- густая посадка кустов
- мусор или старые опавшие листья возле корней куста
- большое количество использованных удобрений (куриного помета или азотных средств)
Как спасти крыжовник от белого налета
Плесень на крыжовнике нужно уничтожать сразу после ее появления – убирать пораженные ягоды и листья и сжигать их. "Больные" кусты рекомендуют обязательно опрыскивать специальными растворами.
Чем опрыскивать крыжовник с ягодами:
- аммиачная селитра – на ведро воды нужно взять не менее, чем 50 г средства
- медный купорос – на 10 литров воды необходимо 100 г средства. Раствором обрабатывают пораженный кусты, а также используют при посадке растения – опускают в него корни саженцев на три минут для дезинфекции.
- зольный раствор – залить 1 кг золы десятью литрами воды и настаивать в течении семи дней, а перед применением обязательно хорошо взболтать. Опрыскивать кусты нужно 4 раза в день, делать несколько дней перерыва и повторять процедуру.
- раствор марганцовки – на 10 литров воды понадобится 1.5 грамма средства. Обработка – раз в семь дней обязательно после дождя.
- сода с мыльным раствором – на 10 литров воды нужно 50 гр мыла и 2 ст. л. соды
- горчица – 10 литрами кипятка заливают 2 ст.ложки порошка. Остывший раствор используют для опрыскивания кустов.
Для того, чтобы уберечь кусты крыжовника от этого неприятного грибка, их нужно удобрять калийными и азотными подкормками, а также обрабатывать вышеуказанными растворами грунт возле растений.
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