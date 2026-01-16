"Призрак бездны": ученым удалось снять одно из самых загадочных существ планеты (фото)

Красновато-бурый цвет делает животное почти невидимым в глубоководном световом спектре, что помогает ему маскироваться в темноте океана.

"Призрак", обитающий в глубинах Мирового океана / Коллаж: Главред, фото: freepik, Энтони Гилберт

Ученые сняли редкую фантомную медузу, которую в мире фиксировали лишь около сотни раз

Гигантская Stygiomedusa gigantea поднялась на необычную глубину 253 м

Вид остается почти неизученным

В самых темных слоях Мирового океана, где давление способно раздавить металл, а свет не проникает вообще, исследователи снова наткнулись на существо, которое больше похоже на миф, чем на реальность.

Океанологи зафиксировали редкую фантомную медузу Stygiomedusa gigantea - гиганта, который появляется перед людьми только раз в десятилетие и сразу исчезает в бездне, пишет ТСН.

Фантомная медуза - одна из самых больших и загадочных обитательниц глубин. Ее купол достигает примерно метра, но настоящее впечатление производят четыре широких ротовых лопасти, которые разворачиваются, как крылья, до 10 метров. Именно они заменяют существу жала щупальца: медуза ловит добычу, окутывая ее этими лентообразными лопастями, словно призрак, поглощающий все на своем пути.

Ее окраска — темно-красная, почти бурая — делает животное невидимым в условиях глубоководного спектра. Для хищников и потенциальной добычи она буквально сливается с темнотой, что и принесло ей прозвище "призрак бездны".

Фантомная медуза Stygiomedusa gigantea / Фото: Марк Нисинк

Хотя вид описали еще в 1899 году, за более чем сто лет ученые зафиксировали его лишь около сотни раз. Причина проста: Stygiomedusa gigantea обычно живет на глубинах до 6 700 метров, где даже современные аппараты работают на пределе возможностей.

Именно поэтому новые кадры, полученные экспедицией Океанического института Шмидта, стали настоящей сенсацией. В водах Атлантики у берегов Аргентины медуза неожиданно поднялась на относительно "мелкую" глубину — около 253 метров. Это позволило снять ее в высоком качестве в районе подводного каньона Колорадо-Роусон.

Интересно, что человечеству понадобилось почти шесть десятилетий, чтобы официально признать фантомную медузу отдельным видом после ее первого открытия. Такая задержка только подчеркивает, как мало мы знаем о жизни в темноте океана.

Фантомная медуза Stygiomedusa gigantea / Фото: Энтони Гилберт

Ареал этого гиганта почти глобальный — его фиксировали во многих океанических регионах, кроме Арктики. Чаще всего медузу встречают в холодных водах вблизи Антарктиды. В то же время ученые до сих пор не могут ответить на ключевые вопросы: сколько живет это существо, как размножается в полной темноте и каким образом поддерживает такие размеры в условиях постоянного дефицита пищи.

