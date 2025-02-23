24 февраля: начало Масленицы, день ангела и что нельзя делать

В этот день три года назад началось полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.

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24 февраля начинается Сыропустная неделя / Фото: скриншот с Youtube-канала Lady Kira

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 24 февраля

Именины и день ангела 24 февраля

Народные традиции и приметы в этот день

24 февраля отмечают несколько важных церковных праздников – начало Масленицы, празднование важных событий в христианской церкви, а также памяти величественных фигур Церкви. В этот день три года назад началось полномасштабное вторжение армии РФ в Украину. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник завтра, 24 февраля

Начало Масленицы, или Сырная неделя. В этом году 24 февраля начинается Сыропустная неделя, являющаяся первым этапом Масленицы – праздничного периода перед Великим постом.

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Одним из самых известных символов Масленицы являются блины, которые едят на протяжении всей недели. Их выпекают из ржаной и пшеничной муки, из разных злаков – гречихи, проса, овса. К блинам добавляются масло, сметана, мед, малосольная рыба, сельдь, повидло, варенье. Однако в украинской народной традиции принято готовить на Масленицу именно вареники.

Православная церковь празднует первое и второе обретение головы Иоанна Предтечи.

Иоанн Креститель является одним из важнейших святых в христианстве, и его голова была найдена два раза: сначала во времена императора Юстиниана, а затем она была перенесена на новое святое место для чествования.

Голова Иоанна Предтечи стала важной святыней, и ее хранение приносило людям великие духовные благословения. Празднование этого дня символизирует не только память об Иоанне, но и важность его миссии в христианском мире.

Чествование преподобного Эразма Киево-Печерского. Он был одним из многочисленных святых, ставших частью Киево-Печерского монастыря, и его духовная деятельность оказала большое влияние на развитие монашества в Украине.

Эразм оставил после себя богатое наследие духовной жизни, а также пример служения Богу и людям. Он известен своей глубокой верой и преданностью монастырской жизни, поэтому его память отмечается в православном календаре.

Именины и день ангела 24 февраля

В этот день именины празднуют те, кто носит имя Иоанн.

Это имя является одним из распространенных в православной традиции и имеет глубокое церковное значение. Иоанн – это имя, которое происходит от еврейского Йоан – "божественный дар" и символизирует Божью благодать и благосклонность.

Важные государственные даты

24 февраля 2022 года произошло полномасштабное вторжение России в Украину, что стало трагедией для нашей страны и начало этап тяжелых испытаний.

Этот день важен не только как день памяти жертв войны, но и как напоминание о борьбе украинского народа за свою свободу и независимость. Этот день стал днем национальной памяти и героизма.

Народные традиции и приметы в этот день

Иванов день (24 февраля) традиционно отмечался в народе как особый праздник, сопровождавшийся определенными обрядовыми действиями и приметами.

Если в Иванов день ясная погода, это предвещает теплое лето.

Птицы на Иванов день начинают петь рано – это знак того, что год будет урожайным.

Что завтра нельзя делать

Нельзя работать физически – особенно со скотом и шерстью. Считалось, что нарушение запрета может привести к заболеваниям среди животных. Нельзя ссориться – чтобы не навлечь невзгоды на свою семью. Также из-за связи этого дня с Иоанном Крестителем в народе пытались избегать громкого веселья и чрезмерных развлечений.

Что можно делать завтра

Хозяева в этот день молились о здоровье животных и защите от болезней и хищников. Часто кропили конюшни священной водой, рассыпали мак или соль для защиты.

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