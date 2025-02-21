22 февраля: какой церковный праздник, день ангела и как поминать умерших

22 февраля в православных украинских традициях Мясопустная суббота

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22 февраля: какой церковный праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Церковный праздник 22 февраля

Именины и день ангела 22 февраля

Народные традиции и приметы в этот день

По новоюлианскому календарю 22 февраля христианская церковь в Украине чествует мученика Маврикия и 70 воинов, преподобного Афанасия Исповедника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

В православных традициях родительские поминальные субботы особенно почитаются. В эти дни поминают умерших родственников, посещают могилы предков. На 22 февраля выпадает родительская Мясопустная суббота. Вместе с Троицкой субботой она составляет Вселенские поминальные субботы.

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Святой Маврикий был военачальником армии императора Максимиана Галерии. Он был тайным христианином. После доноса императора был арестован вместе с сыном и другими воинами, исповедовавшими христианство. Мученики твердо вынесли пытки и не отреклись от веры во Христа. Все были казнены через усекновение мечом.

Преподобный Афанасий родом из Константинополя. Взрослым решил вести монашескую жизнь и служить Господу. Был арестован и подвергнут пыткам во времена иконоборства. Но мужественно вытерпел все страдания и остался верным христианином.

Именины и день ангела 22 февраля

По церковному календарю в Украине в этот день именины отмечают Федор и Филипп.

Народные традиции и приметы в этот день

По народным обычаям 22 февраля внимательно наблюдали за погодой.

Если ударил крепкий мороз, то больше холодных дней не будет.

Если в этот день много снега - будет очень богатый урожай.

Красный закат предвещает снегопад.

Пение птиц сообщает о скором приходе весны.

В этот день не было принято что-либо планировать заранее.

Также 22 февраля поминальная суббота перед Великим постом, поэтому верующие обязательно шли в церковь на особое богослужение за умерших – панихиду.

Что завтра нельзя делать

Нельзя лениться и бездельничать - считалось, что ленивые в этот день весь год будут испытывать трудности. Не следует ссориться и конфликтовать – иначе споры будут продолжаться долго. Нельзя брать и давать деньги в долг – это может привести к финансовым проблемам. Нельзя стричь волосы – существовала примета, что таким образом можно "отрезать" удачу.

Что можно делать завтра

Считалось, что погода в этот день предвещает, какая будет весна, поэтому обязательно наблюдали за погодой. Наши предки верили, что в этот день нужно избавиться от лишнего хлама и очистить дом от негативной энергии.

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