Рик О’Коннелл возвращается: кинофраншизу "Мумия" готовят к новому фильму

Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс воссоединятся на экране почти тридцать лет спустя.

Мумия все части - Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс появятся в новом фильме / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Что известно о новом фильме из серии "Мумия"

Кто займется созданием картины

Приключенческая киносага "Мумия" приковывает внимание зрителей с 1999 года. Последний фильм (из трилогии) вышел на экраны в 2008 году. Но история о приключениях Рика О’Коннелла, похоже, очень скоро будет иметь продолжение.

Киностудия Universal готовится к созданию нового кинофильма по вселенной "Мумии", сообщает Variety. К своим ролям вернутся Брендон Фрэйзер (Рик О’Коннелл) и Рэйчел Вайс (Эвелин Карнахан О’Коннелл). Сюжет картины, равно и само производство студия пока держит в строжайшем секрете.

Режиссерами четвертой "Мумии" станут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт - творческий дуэт уже работал над фильмами "Крик-6", "Я иду искать" и др. Вероятно, в новом фильме создатели планируют сохранить приключенческий дух и авантюрность оригинального фильма, и приправить сюжет деталями в духе современных хорроров.

Постер фильма Мумия 1999 года / фото: imdb.com

Об источнике: The Variety The Variety - это американский торговый журнал, принадлежащий Penske Media Corporation. Он является одним из самых авторитетных и уважаемых источников новостей в сфере развлечений во всем мире. Основан Симе Сильверманом в Нью-Йорке в 1905 году как еженедельная газета, освещавшая театральные представления и водевиль. Со временем его сфера охвата расширилась, включив легитимный театр, бурлеск, кинофильмы, радио и телевидение. В 1933 году был запущен "Daily Variety" в Лос-Анджелесе, чтобы сосредоточиться на киноиндустрии. Хотя "Daily Variety" прекратил печатную версию в 2013 году, еженедельное издание и постоянно обновляемый веб-сайт продолжают существовать. "The Variety" специализируется на новостях и анализе индустрии развлечений. Он является важным источником информации для влиятельных продюсеров, руководителей и талантов в сфере развлечений, предоставляя ежедневные срочные новости, глубокое освещение сезона наград, важные обзоры и анализ выдающихся игроков индустрии.

