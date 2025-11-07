Укр
Рик О’Коннелл возвращается: кинофраншизу "Мумия" готовят к новому фильму

Анна Подгорная
7 ноября 2025, 09:55
Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс воссоединятся на экране почти тридцать лет спустя.
Брендан Фрэйзер, Рэйчел Вайс
Мумия все части - Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс появятся в новом фильме

  • Что известно о новом фильме из серии "Мумия"
Приключенческая киносага "Мумия" приковывает внимание зрителей с 1999 года. Последний фильм (из трилогии) вышел на экраны в 2008 году. Но история о приключениях Рика О’Коннелла, похоже, очень скоро будет иметь продолжение.

Киностудия Universal готовится к созданию нового кинофильма по вселенной "Мумии", сообщает Variety. К своим ролям вернутся Брендон Фрэйзер (Рик О’Коннелл) и Рэйчел Вайс (Эвелин Карнахан О’Коннелл). Сюжет картины, равно и само производство студия пока держит в строжайшем секрете.

видео дня

Режиссерами четвертой "Мумии" станут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт - творческий дуэт уже работал над фильмами "Крик-6", "Я иду искать" и др. Вероятно, в новом фильме создатели планируют сохранить приключенческий дух и авантюрность оригинального фильма, и приправить сюжет деталями в духе современных хорроров.

Постер фильма Мумия 1999 года
Постер фильма Мумия 1999 года / фото: imdb.com

