  3. Жизнь

Рыба, от которой бегут даже коты: как правильно есть сюрстрёмминг

Анна Ярославская
17 сентября 2025, 12:25
Традиционный шведский деликатес имеет репутацию одного из самых вонючих блюд в мире. Какой на вкус сюрстремминг и почему он так странно пахнет?
сюрстрёмминг
Сюрстрёмминг имеет необычный вкус и неприятный запах / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какая консерва самая вонючая в мире
  • Как готовят сюрстрёмминг и почему у рыбы такой странный запах
  • Какой на вкус сюрстрёмминг

Самая вонючая консерва в мире называется сюрстрёмминг. Это деликатес ужасно пахнет и по вкусу приходится далеко не каждому.

Какой на вкус сюрстремминг и почему сюрстрёмминг такой вонючий, что от такого лакомства отказываются даже такие любители рыбы как коты?

Что такое сюрстрёмминг

Сюрстрёмминг (Surströmming) - это традиционный шведский деликатес, имеющий репутацию одного из самых вонючих блюд в мире. В переводе со шведского Surströmming означает "кислая сельдь". По сути, это слегка подсоленная балтийская сельдь, оставленная бродить на несколько месяцев, пишет IFL science.

История появления сюрстрёмминга

Сюрстрёмминг появился на севере Швеции в XVI веке во время восстания короля Густава Вазы, также известного как Шведская война за освобождение, когда нехватка соли вынудила людей использовать метод консервации, требующий минимального количества рассола.

Одна из популярных версий происхождения этого блюда гласит, что шведы, испытывавшие нехватку соли, продали финнам бочку этой странно законсервированной рыбы. Удивительно, но некоторым этот пикантный деликатес понравился, и рецепт прижился.

Смотрите видео - Кот отказался есть сюрстрёмминг:

Как готовят сюрстрёмминг

Рыбу вылавливают весной в Балтийском море между Швецией и Финляндией. Головы удаляют, а икру оставляют, после чего тушки упаковывают в гигантские бочки со слабым рассолом (около 17% соли) для ферментации.

Обычно рыбу выдерживают при температуре от 15 до 18 °C до 12 недель.

В это время рыбная смесь начнёт бурлить, выделяя газ, поскольку бактерии размножаются и метаболизируют. Микробная активность настолько высока, что на бочках устанавливают краны, чтобы выпускать газы и предотвратить крайне неприятный взрыв. Частично законсервированную сельдь затем перекладывают в герметичные банки, где она продолжает бродить ещё в течение года.

В результате получается сюрстрёмминг — банка с шипучей красноватой рыбьей плотью в луже мутной воды.

Чем пахнет сюрстрёмминг

Когда банка с деликатесом открывается, раздаётся шипение, поскольку высвобождаются скопившиеся газы.

При этом в воздухе разливается резкий аромат, который у многих вызывает рвоту. Запах часто сравнивают со смесью тухлых яиц, едкого сыра, аммиака, недельной подмышки и гнилой рыбы.

Американский писатель Марк Курлански описывал его как "бурлящий, как перебродивший сидр, и пахнущий, как смесь пармезана и трюмной воды древнего рыболовного судна".

Какой на вкус сюрстрёмминг

Говорят, что вкус сюрстрёмминга довольно резкий. Однако он приятнее, чем запах. Сюрстрёмминг напоминает по вкусу очень пикантную ферментированную рыбу.

Те, кто пробовал консерву, говорят, что она острая, соленая и как будто газированная. Вкус у рыбы на любителя, но не такой жуткий, как о нем говорят.

Почему сюрстрёмминг так воняет

В 2020 году итальянские исследователи из Политехнического университета Марке изучили микробы и летучие соединения, которые придают сюрстрёммингу его печально известный запах.

Результаты показали, что в банках не были обнаружены бактерии, вызывающие пищевые отравления, такие как сальмонелла, листерия и ботулотоксин.

Между тем, солёные условия с низким содержанием кислорода способствовали процветанию некоторых видов бактерий, таких как: Halanaerobium praevalens, Alkalibacterium gilvum, Carnobacterium, Tetragenococcus halophilus, Clostridiisalibacter и Porphyromonadaceae.

Многие из этих бактерий производят молочную, пропионовую, масляную кислоту и сероводород, которые придают сюрстрёммингу его пикантный кислый вкус. Кислоты также снижают pH в банке, что ещё больше снижает риск появления патогенных бактерий, способных вызвать заболевание.

Смотрите видео - Какой вкус у сюрстрёмминга:

@rybakasnorway Пробую Сюрстремминг - вонючая рыба, шведский деликатес. )) Отложите еду!) #сюрстремминг#rybakas#сюрстрёмминг#рыбалкавшвеции♬ Cooking BGM (Japanese style) - ArcTracks

Как правильно есть сюрстрёмминг

Не открывайте баллончик просто на кухне. Поскольку он находится под давлением, откройте его под водой, например, в ведре. Это также поможет уменьшить запах. Многие советуют открывать консерву на улице.

Далее промойте сельдь, выпотрошите её и заверните в туннбрёд (сладкую лепёшку с маслом) с ломтиками картофеля с миндалём и нарезанным луком.

Запивают сюрстрёмминг пивом или рюмкой традиционного ликёра.

Ранее Главред писал, где лучше хранить консервы, чтобы они не испортились.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба консервация
