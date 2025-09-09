Укр
В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

Виталий Кирсанов
9 сентября 2025, 18:37
Эта рыба популярна в японской, китайской, европейской и других кухнях.
Большого угря, весом 1,2 кг поймала Юлиана Рудык
Большого угря, весом 1,2 кг поймала Юлиана Рудык / коллаж: Главред, фото: t.me/fishing_kyiv_places, Википедия

Кратко:

  • Большого угря, весом 1,2 кг поймала Юлиана Рудык
  • Наживка, на которую клюнул угорь - бычок

В Киеве угорь попал на удочку рыбачки. Женщина выловила его из Днепра на донку. Об этом рассказали в Telegram-канале "Рибалка Київ".

Отмечается, что большого угря, весом 1,2 кг поймала Юлиана Рудык. У рыбы длинное тело, из-за чего угорь похож на толстую змею. Женщина ловила его на донку (удилище, предназначенное для ловли рыбы со дна). Наживка, на которую клюнул угорь - бычок. Угорь был пойман в реке Днепр на локации Водников остров.

видео дня

Угорь издавна считается настоящим деликатесом. Эта рыба ценится во многих кухнях мира за необычный вкус и питательные свойства. Его нежное, сочное мясо имеет высокое содержание жира, что придает ему богатый и утонченный вкус. Кроме того, у него очень мало костей.

Эта рыба популярна в японской, китайской, европейской и других кухнях. В Японии из угря делают суши, роллы и другие блюда. В копченом или маринованном виде угорь также является излюбленным деликатесом во многих странах Европы, где его подают как закуску.

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу
Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Редкие трофеи рыбаков в Украине

Как ранее сообщал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня. Тело трофея переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшенное синими полосами и пятнами. Однако, солнечный окунь не представляет особого интереса для рыбаков с точки зрения гастрономии. Его мясо не отличается вкусовыми качествами.

В Украине рыбак поймал редкую рыбу из краснокнижного списка - марену обыкновенную, которую еще называют усачом.

Ранее на озере Лагуна в Закарпатской области поймали необычную и редкую рыбу - карпа кои. Весит "золотой" трофей 9,5 кг.

Какая пресноводная рыба водится в Украине
Какая пресноводная рыба водится в Украине / Главред - инфографика

Читайте также:

Где обитает угорь

Угорь живет в пресной воде, а размножается только в соленой
Следует отметить, что эта экзотическая рыба действительно водится в бассейне Днепра. Угорь европейский (Anguilla anguilla) является проходной рыбой. Обитает в пресной воде (реках, озерах). Однако, когда наступает время размножения, угорь отправляется в чрезвычайно долгую и сложную миграцию через Атлантический океан к Саргассову морю. Там рыба откладывает икру и гибнет. Затем личинки угря (лептоцефалы) совершают обратное путешествие, возвращаясь к европейским берегам, в том числе и в Днепр.

Однако из-за ряда негативных факторов - загрязнение рек, перекрытие путей миграции плотинами и чрезмерный лов, популяция угря в Украине значительно сократилась. Сейчас этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Украины.

