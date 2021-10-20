"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

Прикольные картинки-приветствия - в подборке Главреда.
Напомнить о себе милой картинкой или пожеланием удачного дня – всегда хорошая идея. Прикольные картинки для настроения обязательно вызовут улыбку дорогих людей и непременно подарят заряд позитива.
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А если намечается свадьба родственников или близких друзей, красивые поздравления ко дню свадьбы можно найти в материале: Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам.
Добрый день, а может вечер,
Может утренний рассвет.
Почитаешь и узнаешь,
От кого тебе привет!
***
Обнимаю всем сердцем тебя и душой,
И целую тебя горячо,
И пуская я обычный совсем и простой,
Что мне в жизни хотеть-то еще?
Ты мне даришь свой свет неземной и тепло
И улыбку, и утром "Привет"!
И от этого мне на душе хорошо,
И скорей шлю Привет свой в ответ!
***
Я пишу и улыбаюсь!
Ты читая — улыбнись!
Я сейчас тебе признаюсь,
К монитору наклонись.
"Не поверишь, но я вижу,
От улыбки твоей свет!
А еще сейчас услышу,
На привет мой — твой привет!
***
Привет, привет! Хорошего денька!
Спокойного от всех житейских трений.
Пусть станет он светлее от тепла,
От маленьких и радостных мгновений.
Привет, привет! Грустить не надо! Нет!
Читай стихи, они от сердца льются.
Быть может, улыбнешься им в ответ
И мысли все плохие разобьются.
***
Иногда простое привет от дорогого тебе человечка согревает душ без всяких лишних слов!
***
Между привет и привет! есть огромная разница.
***
Доброе утро…
Всем кто проснулся!!!
Всем, кто родным своим улыбнулся,
Всем, кто готов заниматься делами
Или же просто общаться с друзьями!