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"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

20 октября 2021, 16:24

Прикольные картинки-приветствия - в подборке Главреда.

Привет прикольные картинки
Привет прикольные картинки / ua.depositphotos.com/

Напомнить о себе милой картинкой или пожеланием удачного дня – всегда хорошая идея. Прикольные картинки для настроения обязательно вызовут улыбку дорогих людей и непременно подарят заряд позитива.

На носу день рождения близкого человека и вы задумались как оригинально поздравить родных с важной датой? Лучшие тосты на день рождения в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.

А если намечается свадьба родственников или близких друзей, красивые поздравления ко дню свадьбы можно найти в материале: Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам.

Добрый день, а может вечер,

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Может утренний рассвет.

Почитаешь и узнаешь,

От кого тебе привет!

Привет прикольные картинки
Прикольные картинки для настроения

***

Обнимаю всем сердцем тебя и душой,

И целую тебя горячо,

И пуская я обычный совсем и простой,

Что мне в жизни хотеть-то еще?

Ты мне даришь свой свет неземной и тепло

И улыбку, и утром "Привет"!

И от этого мне на душе хорошо,

И скорей шлю Привет свой в ответ!

Привет прикольные картинки
Привет прикольные картинки

***

Я пишу и улыбаюсь!

Ты читая — улыбнись!

Я сейчас тебе признаюсь,

К монитору наклонись.

"Не поверишь, но я вижу,

От улыбки твоей свет!

А еще сейчас услышу,

На привет мой — твой привет!

Привет прикольные картинки
Красивые прикольные открытки

***

Привет, привет! Хорошего денька!

Спокойного от всех житейских трений.

Пусть станет он светлее от тепла,

От маленьких и радостных мгновений.

Привет, привет! Грустить не надо! Нет!

Читай стихи, они от сердца льются.

Быть может, улыбнешься им в ответ

И мысли все плохие разобьются.

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Шлю тебе привет картинки

***

Иногда простое привет от дорогого тебе человечка согревает душ без всяких лишних слов!

***

Между привет и привет! есть огромная разница.

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Картинка всем привет прикол

***

Доброе утро…

Всем кто проснулся!!!

Всем, кто родным своим улыбнулся,

Всем, кто готов заниматься делами

Или же просто общаться с друзьями!

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Сейчас вы просматриваете новость ««Привет!» - прикольные картинки для настроения на весь день». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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