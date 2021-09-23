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Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

23 сентября 2021, 18:13

Оригинальные поздравления с днем свадьбы - подборка Главреда

Поздравления с днем свадьбы
Поздравления с днем свадьбы / ua.depositphotos.com

Свадьба – это магическое торжество, наполненное счастьем, радостью и искренними улыбками. В такой день хочется пожелать молодоженам пронести свои чувства сквозь года и жизненные невзгоды. Поздравления с днем свадьбы в прозе, красивые поздравления на свадьбу в стихах в подборке Главреда.

О том, как оригинально поздравить с днем рождения, читайте в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.

Поздравления со свадьбой в прозе

Хочется пожелать молодым очень многого, но в первую очередь я желаю, чтобы вы умели понимать и слушать друг друга — и тогда вам будет легко в вашей семье. Помогайте во всем друг другу, день за днем укрепляйте свой маленький уютный мир, свое семейное счастье. А мы наполним бокалы и выпьем за вас, за ваши чувства друг к другу, за любовь. Отметим создание новой семьи и пожелаем, чтобы ее всегда оберегала ваша счастливая судьба и горячая любовь! Горько!

Поздравления с днем свадьбы : картинки, открытки
Поздравления с днем свадьбы

***

Дорогие молодожены! Я желаю чтобы ваша жизнь была всегда наполнена солнцем, радостью, любовью и настоящими серьезными успехами и достижениями! Берегите друг друга, проявляйте к друг другу больше внимания, вместе преодолевайте все трудности и радуйтесь счастливым минутам и удачам. Пусть ваш союз будет крепким, а дом всегда будет наполнен теплотой, уютом и любовью. Будьте всегда здоровы и очень счастливы!

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***

Говорят, что годы совместной жизни со временем превращают любовь в дружбу, привычку и уважение. А я желаю вам, чтобы любовь, соединившая вас сегодня, только крепла с годами и оставалась любовью, чтобы вы не растеряли нежность и теплоту, чтобы были внимательны к своей половинке, умели терпеть, прощать, превращать в шутку мелкие неприятности, чтобы жили в счастье и без особых проблем. Горько!

Поздравления с днем свадьбы : картинки, открытки
Поздравления с свадьбой открытки

***

Поздравляю со свадьбой! Главное, что хочу пожелать − чтобы вечно царили любовь и уважение в вашей молодой семье. Будьте друг для друга опорой, сильным плечом, а любовь пусть крепнет с каждым годом. Цените каждую минуту, проведенную вместе!

***

Поздравляем с самым счастливым днем в вашей жизни. Сегодня день рождения новой семьи. Желаем, чтобы она с каждым днем становилась только крепче и росла с годами. Пусть ваша семья будет основана на взаимопонимании, поддержке, нежности и безграничной любви. А все преграды, которые неизбежны на жизненном пути, сделают вас только мудрее и сплоченней.

Поздравления с днем свадьбы : картинки, открытки
Поздравления с днем свадьбы : картинки, открытки

Поздравления в днем свадьбы в стихах

Поздравляю с самым важным

И прекрасным в жизни днем.

Пусть отныне и навеки

Счастье освещает дом.

Пусть на сердце — только радость,

Пусть любовь горит огнем,

Каждый день — в душе лишь сладость

От того, что вы вдвоем!

***

С прекрасным праздником сердец,

Цветов и золотых колец,

Любви, надежды, вдохновения

И двух людей объединения!

С днем свадьбы, чистой и прекрасной!

И пусть судьба бывает разной —

У вас она счастливой будет,

Ведь счастлив тот, кто просто любит!

Поздравления с днем свадьбы : картинки, открытки
Поздравление на свадьбу своими словами

***

Сегодня сложилась ваша семья,

Теперь вы едины — вы муж и жена!

Живите красиво, в ладу и достатке.

Желаю найти вам детишек на грядке.

Мечтайте, творите, цените друг друга.

Семья — это лучший друг и подруга!

Ваш дом стороной пусть обходят ненастья.

Здоровья, удачи, семейного счастья!

***

Пусть будет ваш союз счастливым,

Живет пусть долгие года.

Не ссорьтесь, будьте терпеливы

И не ревнуйте никогда.

Вы на доверии постройте

Всю жизнь совместную свою.

А эту истину усвойте,

Чтоб сохранить навек семью.

поздравление на свадьбу своими словами
Поздравление на свадьбу оригинальное

***

Два кольца как символ счастья

Семью пусть вашу берегут.

Глаза полны пусть будут страстью,

И в доме пусть царит уют.

Семья пусть будет полной чашей,

Любовь согреет вам сердца.

Пусть сказка будет жизнью вашей,

Но только сказкой без конца.

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