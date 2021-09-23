Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

Оригинальные поздравления с днем свадьбы - подборка Главреда
Свадьба – это магическое торжество, наполненное счастьем, радостью и искренними улыбками. В такой день хочется пожелать молодоженам пронести свои чувства сквозь года и жизненные невзгоды. Поздравления с днем свадьбы в прозе, красивые поздравления на свадьбу в стихах в подборке Главреда.
О том, как оригинально поздравить с днем рождения, читайте в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.
Поздравления со свадьбой в прозе
Хочется пожелать молодым очень многого, но в первую очередь я желаю, чтобы вы умели понимать и слушать друг друга — и тогда вам будет легко в вашей семье. Помогайте во всем друг другу, день за днем укрепляйте свой маленький уютный мир, свое семейное счастье. А мы наполним бокалы и выпьем за вас, за ваши чувства друг к другу, за любовь. Отметим создание новой семьи и пожелаем, чтобы ее всегда оберегала ваша счастливая судьба и горячая любовь! Горько!
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Дорогие молодожены! Я желаю чтобы ваша жизнь была всегда наполнена солнцем, радостью, любовью и настоящими серьезными успехами и достижениями! Берегите друг друга, проявляйте к друг другу больше внимания, вместе преодолевайте все трудности и радуйтесь счастливым минутам и удачам. Пусть ваш союз будет крепким, а дом всегда будет наполнен теплотой, уютом и любовью. Будьте всегда здоровы и очень счастливы!
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Говорят, что годы совместной жизни со временем превращают любовь в дружбу, привычку и уважение. А я желаю вам, чтобы любовь, соединившая вас сегодня, только крепла с годами и оставалась любовью, чтобы вы не растеряли нежность и теплоту, чтобы были внимательны к своей половинке, умели терпеть, прощать, превращать в шутку мелкие неприятности, чтобы жили в счастье и без особых проблем. Горько!
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Поздравляю со свадьбой! Главное, что хочу пожелать − чтобы вечно царили любовь и уважение в вашей молодой семье. Будьте друг для друга опорой, сильным плечом, а любовь пусть крепнет с каждым годом. Цените каждую минуту, проведенную вместе!
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Поздравляем с самым счастливым днем в вашей жизни. Сегодня день рождения новой семьи. Желаем, чтобы она с каждым днем становилась только крепче и росла с годами. Пусть ваша семья будет основана на взаимопонимании, поддержке, нежности и безграничной любви. А все преграды, которые неизбежны на жизненном пути, сделают вас только мудрее и сплоченней.
Поздравления в днем свадьбы в стихах
Поздравляю с самым важным
И прекрасным в жизни днем.
Пусть отныне и навеки
Счастье освещает дом.
Пусть на сердце — только радость,
Пусть любовь горит огнем,
Каждый день — в душе лишь сладость
От того, что вы вдвоем!
***
С прекрасным праздником сердец,
Цветов и золотых колец,
Любви, надежды, вдохновения
И двух людей объединения!
С днем свадьбы, чистой и прекрасной!
И пусть судьба бывает разной —
У вас она счастливой будет,
Ведь счастлив тот, кто просто любит!
***
Сегодня сложилась ваша семья,
Теперь вы едины — вы муж и жена!
Живите красиво, в ладу и достатке.
Желаю найти вам детишек на грядке.
Мечтайте, творите, цените друг друга.
Семья — это лучший друг и подруга!
Ваш дом стороной пусть обходят ненастья.
Здоровья, удачи, семейного счастья!
***
Пусть будет ваш союз счастливым,
Живет пусть долгие года.
Не ссорьтесь, будьте терпеливы
И не ревнуйте никогда.
Вы на доверии постройте
Всю жизнь совместную свою.
А эту истину усвойте,
Чтоб сохранить навек семью.
***
Два кольца как символ счастья
Семью пусть вашу берегут.
Глаза полны пусть будут страстью,
И в доме пусть царит уют.
Семья пусть будет полной чашей,
Любовь согреет вам сердца.
Пусть сказка будет жизнью вашей,
Но только сказкой без конца.