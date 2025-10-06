РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

Россия увеличила выпуск: по оценкам, ежедневно производится множество дронов типа "Герань".

РФ атакует ударными дронами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Главное:

РФ превратила ударные дроны в дешёвый инструмент войны

Модель эволюционировала — появились камеры с тепловым наведением

Для противодействия Украина развернула сеть акустических датчиков

Массовые атаки ударными дронами стали ключевым элементом тактики России в войне.

Цель — не столько победа в бою, сколько постепенное истощение Украины и её партнёров через материальные, финансовые и психологические потери, пишет Le Monde.

Экономика гонки вооружений

С ростом производства дроны превратились в дешёвый инструмент давления — их массовое применение выгодно с экономической точки зрения: потери у противника должны превысить затраты атакующей стороны.

Исторический аналог

Это не новая идея: похожую стратегию разрушения экономических и моральных ресурсов противника описывали ещё ранние теоретики авиации — сегодня роль дешёвых средств взяли на себя дроны.

Масштабы производства

Россия увеличила выпуск: по оценкам, ежедневно производится сотни дронов типа "Герань" (местная версия "Шахеда"), значительная доля из которых — бесполезные макеты ("Гербера") для насыщения обороны.

Техническое развитие

Модель эволюционировала — появились камеры с тепловым наведением, ИИ, улучшенная навигация, большая высота полёта и увеличенная БЧ (≈90 кг). Сообщается о реактивной модификации "Герань-3" с высокой скоростью.

/ Инфографика: Главред

Новая тактика и результат

Применяются перекрывающиеся маршруты, рассредоточенные залпы и пикирующие атаки — это повышает долю дронов, проходящих ПВО, — "коэффициент прорыва" вырос почти вдвое.

Целесообразность перехвата

Сбивать дешёвые дроны дорогими зенитными ракетами неэффективно — особенно когда встречаются пустые макеты с минимальной стоимостью.

Украинский ответ

Для дешёвой детекции и координации развернута сеть акустических датчиков "Sky Fortress" (тысячи сенсоров, данные в единой системе Delta). Также создаются дешёвые "охотники" за "Геранями".

Чего ожидать

Дешёвые массовые дроны изменили баланс: традиционные дорогостоящие ПВО всё ещё нужны против ракет, но борьба с роями технично и экономически требует других, более дешёвых и сетевых решений.

РФ атакует Украину новыми дронами: что известно

Российский ударный дрон нового типа БМ-35 направлялся для атаки на Сумы. Аппарат был оснащён тепловизором. Накануне Воздушные силы Украины уже сообщали о его движении в этом направлении. Обнаружил дрон украинский специалист, использовав для этого собственное перехватывающее оборудование.

