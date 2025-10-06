РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

Главное:
- РФ превратила ударные дроны в дешёвый инструмент войны
- Модель эволюционировала — появились камеры с тепловым наведением
- Для противодействия Украина развернула сеть акустических датчиков
Массовые атаки ударными дронами стали ключевым элементом тактики России в войне.
Цель — не столько победа в бою, сколько постепенное истощение Украины и её партнёров через материальные, финансовые и психологические потери, пишет Le Monde.
Экономика гонки вооружений
С ростом производства дроны превратились в дешёвый инструмент давления — их массовое применение выгодно с экономической точки зрения: потери у противника должны превысить затраты атакующей стороны.
Исторический аналог
Это не новая идея: похожую стратегию разрушения экономических и моральных ресурсов противника описывали ещё ранние теоретики авиации — сегодня роль дешёвых средств взяли на себя дроны.
Масштабы производства
Россия увеличила выпуск: по оценкам, ежедневно производится сотни дронов типа "Герань" (местная версия "Шахеда"), значительная доля из которых — бесполезные макеты ("Гербера") для насыщения обороны.
Техническое развитие
Модель эволюционировала — появились камеры с тепловым наведением, ИИ, улучшенная навигация, большая высота полёта и увеличенная БЧ (≈90 кг). Сообщается о реактивной модификации "Герань-3" с высокой скоростью.
Новая тактика и результат
Применяются перекрывающиеся маршруты, рассредоточенные залпы и пикирующие атаки — это повышает долю дронов, проходящих ПВО, — "коэффициент прорыва" вырос почти вдвое.
Целесообразность перехвата
Сбивать дешёвые дроны дорогими зенитными ракетами неэффективно — особенно когда встречаются пустые макеты с минимальной стоимостью.
Украинский ответ
Для дешёвой детекции и координации развернута сеть акустических датчиков "Sky Fortress" (тысячи сенсоров, данные в единой системе Delta). Также создаются дешёвые "охотники" за "Геранями".
Чего ожидать
Дешёвые массовые дроны изменили баланс: традиционные дорогостоящие ПВО всё ещё нужны против ракет, но борьба с роями технично и экономически требует других, более дешёвых и сетевых решений.
РФ атакует Украину новыми дронами: что известно
Российский ударный дрон нового типа БМ-35 направлялся для атаки на Сумы. Аппарат был оснащён тепловизором. Накануне Воздушные силы Украины уже сообщали о его движении в этом направлении. Обнаружил дрон украинский специалист, использовав для этого собственное перехватывающее оборудование.
Дроновые удары РФ - новости по теме
Напомним, ранее РФ ударила по Украине баллистикой и дронами. Противник атаковал 109-ю ударными БпЛА.
Как сообщал Главред, в ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. Враг атаковал сотнями ударных беспилотников.
Напомним, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ дронами, в результате известно о погибшей и раненых.
Об источнике: Le Monde
Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".
