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Не дайте себя обмануть: как распознать несвежую рыбу

Руслана Заклинская
11 июня 2024, 02:14
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Как и любой продукт, рыба может испортиться. Чтобы не отравиться и насладиться вкусным блюдом, важно уметь выбирать свежую рыбу.
Не дайте себя обмануть: как распознать несвежую рыбу
Как правильно выбрать рыбу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Рыба - это ценный продукт питания, богатый на белок, витамины и микроэлементы. Однако, как и любой продукт, рыба может испортиться. Чтобы не отравиться и насладиться вкусом свежей рыбы, важно знать, как ее правильно выбрать.

Если вы интересуетесь советами по выбору рыбы, прочитайте материалы Главреда: Выбор очевиден: диетолог назвал самый полезный сорт рыбы для человека.

Как проверить свежая рыба или нет

Запах аммиака от рыбы не является признаком свежести, а скорее свидетельствует о гнили. Слабый аммиачный запах может указывать на рыбу не первой свежести, тогда как сильный запах гнили - это признак ее непригодности для потребления. Свежая рыба обычно не имеет запаха или имеет легкий аромат йода, пишет Харьковский рыбоохранный патруль.

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По внешнему виду, у свежей рыбы чешуя плотная и упругая, плавники мягкие и влажные, жабры без слизи, а глаза - прозрачные и выпуклые. Измененный цвет жабр или запавшие глаза свидетельствуют о гнили.

"Именно поэтому недобросовестные продавцы часто удаляют рыбе глаза или отрезают голову: так идентификация некачественного продукта значительно усложняется", - отметили в сообщении.

Если мясо свежей рыбы упругое, влажное, сочное и имеет блеск (не путать со слизью), то это хороший признак. Проведите тест: нажмите пальцем на мясо - оно должно возвращаться к своей прежней форме. Недоброкачественная рыба обычно не восстанавливает форму после нажатия.

Что такое рыбоохранный патруль?

Рыбоохранный патруль - орган рыбоохраны, который входит в структуру Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Создан 30 сентября 2015 года (Постановление КМУ от 30.09.15 №895 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины"), пишет Википедия.

Какие должны быть глаза у свежей рыбы

Глаза - это первое, на что следует обратить внимание при выборе рыбы. У свежей рыбы глаза должны быть прозрачными, блестящими, с четко видимым зрачком. Если глаза мутные, тусклые или запавшие, это свидетельствует о том, что рыба не свежая.

Как понять, что рыба не испортилась

Свежая рыба имеет приятный, свежий запах моря или реки. Если от рыбы чувствуется неприятный, кислый или аммиачный запах, это означает, что она испортилась.

Полезные советы для покупателей:

  1. Тухлая рыба всплывает, если бросить ее в воду.
  2. Покупая рыбу в магазине, обращайте внимание на дату упаковки.
  3. Иногда, чтобы придать рыбе более привлекательный товарный вид, ее мясо окрашивают. Ярко-красный или насыщенный оранжевый цвет свидетельствует о наличии красителей. Мясо хорошей натуральной рыбы имеет бледный оттенок.
  4. Даже мороженая рыба не может храниться бесконечно. Этот продукт лучше употреблять немедленно, иначе есть риск отравления.

Как распознать несвежую рыбу

Несвежая рыба имеет определенные признаки, по которым ее можно легко распознать:

  • Жабры: у свежей рыбы жабры должны быть ярко-красного или розового цвета. Если жабры тусклые, серые или коричневые, это свидетельствует о том, что рыба не свежая.
  • Чешуя: чешуя свежей рыбы должна плотно прилегать к телу. Она должна быть блестящей, влажной и без посторонних запахов. Если чешуя тусклая, сухая, легко отстает или имеет неприятный запах, это означает, что рыба не свежая.
  • Мясо: мясо свежей рыбы должно быть упругим, плотным и не распадаться при надавливании пальцем. Если мясо мягкое, водянистое или легко отделяется от костей, это свидетельствует о том, что рыба не свежая.

Как выглядит несвежая рыба

Несвежая рыба имеет непривлекательный вид: глаза мутные, жабры тусклые, чешуя тусклая и отстает от тела, мясо мягкое и водянистое, кожа с пятнами, порезами и слизью.

Также от несвежей рыбы может ощущаться неприятный кислый, аммиачный или гнилостный запах.

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