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Это сработает: 5 главных отличий ужа от гадюки

Яна Ставская
14 сентября 2023, 05:00
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Обычно люди путают ужа и гадюку, ведь внешне они очень похожи. Правда, гадюка, в отличии от ужа, еще и опасна.
Это сработает: 5 главных отличий ужа от гадюки
Узнавайте, чем опасен уж / Коллаж Главреда. Фото: 1 zuroom, УНИАН

Встреча с рептилиями иногда может закончиться реанимацией. Потому очень важно вовремя идентифицировать угрозу и отойти на безопасное расстояние, ни в коем случае не контактируя с животным. Главред расскажет, как определить ужа от гадюки.

Стоит отметить, что хотя ужи и гадюки внешне очень похожи (это людей запутывает и подвергает их здоровье опасности), все же это два разных вида змей.

Как отличить безобидного ужа от ядовитой гадюки - 5 признаков

Когда вы встречаете рептилию внешне похожую на гадюку, но вы в этом не совсем уверены, обратите внимание на ее голову, глаза, хвост, чешую и на то, где ее "гнездо". Вот как отличить ужа от гадюки:

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  • У ужей голова в форме овала (относительно узкая), у гадюк - треугольная с выраженной выемкой между глазами.
  • Глаза ужей обычно круглые и крупнее, чем у гадюк.
  • Хвост ужей более острый, у гадюки - короткий.
  • Чешуя ужей более гладкая и блестящая, тогда как у гадюк - более матовая, иногда с яркой окраской.
  • Чаще всего ужи встречаются в сухой местности, а гадюки предпочитают влажные и болотистые места.

Но отличить ужа от гадюки можно не только по внешним признакам, но и по поведению.

змея
Чем отличается укус ужа от гадюки? / Фото pixaby

Как понять - уж или змея перед вами?

Ужи чаще всего неядовиты и безопасны. Они убегают, когда чувствуют или видят угрозу. Есть много чего, что боится уж. Например, людей.

А вот гадюки наоборот - агрессивны при угрозе. Они стараются первыми напасть на, как им кажется, "атакующего". При этом укус гадюки очень ядовит.

Вот как выглядит уж обыкновенный:

  • Размер взрослых особей - от 60 до 100 см;
  • длинное цилиндрическое тело с гладкой и блестящей чешуей;
  • спина серо-коричневая или серо-зеленого цвета с темными пятнами или полосами;
  • брюшная сторона часто желтоватая или кремовая;
  • питаются рыбами, активны днем.

Вот как выглядит уж водяной:

  • Размер взрослых особей - от 50 дло 90 см;
  • длинное цилиндрическое тело с гладкой и блестящей чешуей;
  • спина серо-коричневая с разнообразными чередующимися темными и светлыми пятнами или полосами;
  • глаза имеют темно-коричневую радужку;
  • активны днем и питаются рыбами.

Однако важно помнить, что определение змей по их внешним характеристикам может быть сложным, а ошибка может стоить здоровья. Если вы не уверены в своей способности, как понять уж или змея, - лучше избегать контакта с ними и обратиться к профессионалам для идентификации.

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животные змея
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