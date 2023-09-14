Это сработает: 5 главных отличий ужа от гадюки

Встреча с рептилиями иногда может закончиться реанимацией. Потому очень важно вовремя идентифицировать угрозу и отойти на безопасное расстояние, ни в коем случае не контактируя с животным. Главред расскажет, как определить ужа от гадюки.
Стоит отметить, что хотя ужи и гадюки внешне очень похожи (это людей запутывает и подвергает их здоровье опасности), все же это два разных вида змей.
Как отличить безобидного ужа от ядовитой гадюки - 5 признаков
Когда вы встречаете рептилию внешне похожую на гадюку, но вы в этом не совсем уверены, обратите внимание на ее голову, глаза, хвост, чешую и на то, где ее "гнездо". Вот как отличить ужа от гадюки:
- У ужей голова в форме овала (относительно узкая), у гадюк - треугольная с выраженной выемкой между глазами.
- Глаза ужей обычно круглые и крупнее, чем у гадюк.
- Хвост ужей более острый, у гадюки - короткий.
- Чешуя ужей более гладкая и блестящая, тогда как у гадюк - более матовая, иногда с яркой окраской.
- Чаще всего ужи встречаются в сухой местности, а гадюки предпочитают влажные и болотистые места.
Но отличить ужа от гадюки можно не только по внешним признакам, но и по поведению.
Как понять - уж или змея перед вами?
Ужи чаще всего неядовиты и безопасны. Они убегают, когда чувствуют или видят угрозу. Есть много чего, что боится уж. Например, людей.
А вот гадюки наоборот - агрессивны при угрозе. Они стараются первыми напасть на, как им кажется, "атакующего". При этом укус гадюки очень ядовит.
Вот как выглядит уж обыкновенный:
- Размер взрослых особей - от 60 до 100 см;
- длинное цилиндрическое тело с гладкой и блестящей чешуей;
- спина серо-коричневая или серо-зеленого цвета с темными пятнами или полосами;
- брюшная сторона часто желтоватая или кремовая;
- питаются рыбами, активны днем.
Вот как выглядит уж водяной:
- Размер взрослых особей - от 50 дло 90 см;
- длинное цилиндрическое тело с гладкой и блестящей чешуей;
- спина серо-коричневая с разнообразными чередующимися темными и светлыми пятнами или полосами;
- глаза имеют темно-коричневую радужку;
- активны днем и питаются рыбами.
Однако важно помнить, что определение змей по их внешним характеристикам может быть сложным, а ошибка может стоить здоровья. Если вы не уверены в своей способности, как понять уж или змея, - лучше избегать контакта с ними и обратиться к профессионалам для идентификации.
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