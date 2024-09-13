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Станет только хуже: какими двумя популярными продуктами нельзя прочищать трубы

Юрий Берендий
13 сентября 2024, 17:55
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Методы очистки с использованием традиционных материалов становятся все популярнее, но сантехники предупреждают о коррозийных свойствах двух продуктов.
Станет только хуже: какими двумя популярными продуктами нельзя прочищать трубы
Как быстро прочистить трубу - что никогда нельзя выливать в раковину / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Эти два средства - белый уксус и пищевая сода - были расхвалены в социальных сетях, кроме того, что они дешевле дорогих моющих средств. Но эксперты говорят, что эти два ингредиента не следует использовать для прочистки сливных труб.

При регулярном использовании этих продуктов может быстро возникнуть коррозия, что приведет к тому, что владельцы домов получат дорогие счета за ремонт своих сантехнических систем.

Daily Express осветил проблемы, которые могут вызвать эти материалы. Марк МакШейн, эксперт по сантехнике и отоплению из Boiler Cover UK, выдал срочное предупреждение об их использовании, заявив, что они могут вызвать повреждения и дорогостоящий ремонт.

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"Слишком частое использование этой смеси приведет к коррозии труб и повреждению водопроводной системы. Многие люди используют пищевую соду и уксус для домашней уборки, потому что считают, что это более дешевый и простой вариант, чем покупать кучу дорогих чистящих средств. Это правда, что такая комбинация может сработать для некоторых работ, но вы должны помнить, что это химическая реакция. Когда уксусная кислота в уксусе смешивается с бикарбонатом натрия в пищевой соде, она образует пену, выделяя углекислый газ, воду и другие побочные продукты", - сказал он.

Трубы можно очистить благодаря реакции материалов, но она также может повредить резиновые уплотнители и сами трубы. И это становится более очевидным в старых системах.

Вместо этого Марк рекомендует использовать специальные чистящие средства, которые являются безопасными и хорошо зарекомендовали себя. В случае серьезных повреждений следует обратиться к местному сантехнику, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Сливы для кухни и ванной комнаты со временем могут легко засоряться жиром, грязью, пищевыми отходами и волосами. Чтобы они работали бесперебойно, эксперт посоветовал прочищать сливы каждые одну-две недели.

Эксперт также перечислил предметы, которые никогда нельзя сливать в канализацию, включая жир, фрагменты яичной скорлупы, кофейную гущу, продукты для волос и крахмалистые остатки пищи.

"Засоренные трубы будут иметь признаки бульканья, медленного слива воды, пятен вокруг слива, неприятного запаха и осадка в воде. Следите за этим", - резюмировал он.

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