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Что делать, если в квартире много пыли: хозяйки поделились действенными методами

Юлия Закрепа
12 сентября 2024, 19:30обновлено 12 сентября, 20:49
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Какое средство отталкивает пыль и как бороться с ней в доме - специалисты по уборке поделились полезными советами.
Что делать, если в квартире много пыли: хозяйки поделились действенными методами
Что хорошо помогает от пыли в квартире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Почему так много пыли в квартире появляется и как быстро вывести ее из дома - опытные хозяйки раскрыли свои секретные лайфхаки, как бороться с надоедливой пылью.

Известно, что чаще всего частицы пыли попадают в ваш дом с улицы. Специалисты рассказали, чтобы в доме было гораздо меньше пыли, стоит перед входной дверью разместить увлажненные коврики, также можно разместить такой коврик с другой стороны двери.

Как убрать пыль в воздухе в квартире

Чтобы в квартире или доме было гораздо меньше пыли, эксперты советуют применять специальные бытовые приборы.

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Для уничтожения пыли лучше всего подойдут специальные бризеры. Это такой специальный настенный прибор, который создан для очистки воздуха, который проникает с улицы. Хотя бы один раз в жизни у вас было ощущение, что в доме буквально нечем дышать. Горячие радиаторы зимой создают идеальные условия для удушья и ускоренного появления пыли. Специалисты советуют в отопительный сезон приобрести обычные увлажнители воздуха. Такие приборы нужны для того, чтобы повысить влажность в доме, поэтому и пыль не будет так быстро оседать на мебель.

Какое средство отталкивает пыль

Также хозяйки поделились полезными хитростями, чтобы сэкономить свои силы и время на уборку.

  • Во время влажной уборки нужно добавить в воду несколько капель эфирного масла - аромат может быть любой. Затем стоит протереть мебель, как всегда. После такого метода пыль будет долго не появляться в вашем доме.
  • Некоторые хозяйки добавляют уксус и масло во время влажной уборки. Чтобы убрать пыль надолго, стоит приготовить специальную смесь из 50 граммов уксуса, 2 чайных ложек обычного масла и добавить туда несколько капель эфирного масла. Это все надо перелить в бутылку с пульверизатором и добавить немного воды - тщательно перемешайте это и распылите на поверхности и протрите тряпкой. Однако, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность мебели, которая боится уксуса.
  • Также можно добавить в воду кондиционер для стирки, когда будете мыть пол или ламинат.

Как сделать, чтобы пыль не садилась на мебель

Чтобы пыль не садилась на мебель в помощи станет специальный антистатик, известный как полироль. Он создан специально для мебели, чтобы она имела блестящий и красивый вид. Необходимо 2 раза в неделю протирать мебель тряпкой, пропитанной полиролем, тогда пыль не будет садиться на мебель, а просто соскальзывать вниз.

Чтобы защитить от пыли мягкую мебель, существуют специальные пропитки для обшивки. Они также не позволяют осесть частицам пыли на мягкую поверхность.

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