Что делать, если в квартире много пыли: хозяйки поделились действенными методами

Какое средство отталкивает пыль и как бороться с ней в доме - специалисты по уборке поделились полезными советами.

https://glavred.info/lifehack/shcho-robiti-yakshcho-v-kvartiri-bagato-pilu-gospodini-podililis-diyevimi-metodami-10596596.html Ссылка скопирована

Что хорошо помогает от пыли в квартире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Почему так много пыли в квартире появляется и как быстро вывести ее из дома - опытные хозяйки раскрыли свои секретные лайфхаки, как бороться с надоедливой пылью.

Известно, что чаще всего частицы пыли попадают в ваш дом с улицы. Специалисты рассказали, чтобы в доме было гораздо меньше пыли, стоит перед входной дверью разместить увлажненные коврики, также можно разместить такой коврик с другой стороны двери.

Как убрать пыль в воздухе в квартире

Чтобы в квартире или доме было гораздо меньше пыли, эксперты советуют применять специальные бытовые приборы.

видео дня

Для уничтожения пыли лучше всего подойдут специальные бризеры. Это такой специальный настенный прибор, который создан для очистки воздуха, который проникает с улицы. Хотя бы один раз в жизни у вас было ощущение, что в доме буквально нечем дышать. Горячие радиаторы зимой создают идеальные условия для удушья и ускоренного появления пыли. Специалисты советуют в отопительный сезон приобрести обычные увлажнители воздуха. Такие приборы нужны для того, чтобы повысить влажность в доме, поэтому и пыль не будет так быстро оседать на мебель.

Какое средство отталкивает пыль

Также хозяйки поделились полезными хитростями, чтобы сэкономить свои силы и время на уборку.

Во время влажной уборки нужно добавить в воду несколько капель эфирного масла - аромат может быть любой. Затем стоит протереть мебель, как всегда. После такого метода пыль будет долго не появляться в вашем доме.

Некоторые хозяйки добавляют уксус и масло во время влажной уборки. Чтобы убрать пыль надолго, стоит приготовить специальную смесь из 50 граммов уксуса, 2 чайных ложек обычного масла и добавить туда несколько капель эфирного масла. Это все надо перелить в бутылку с пульверизатором и добавить немного воды - тщательно перемешайте это и распылите на поверхности и протрите тряпкой. Однако, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность мебели, которая боится уксуса.

Также можно добавить в воду кондиционер для стирки, когда будете мыть пол или ламинат.

Как сделать, чтобы пыль не садилась на мебель

Чтобы пыль не садилась на мебель в помощи станет специальный антистатик, известный как полироль. Он создан специально для мебели, чтобы она имела блестящий и красивый вид. Необходимо 2 раза в неделю протирать мебель тряпкой, пропитанной полиролем, тогда пыль не будет садиться на мебель, а просто соскальзывать вниз.

Чтобы защитить от пыли мягкую мебель, существуют специальные пропитки для обшивки. Они также не позволяют осесть частицам пыли на мягкую поверхность.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред