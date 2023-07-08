На туристов из РФ в Турции начали падать бутылки с балконов: у них истерика

Россиянка, вероятно родственница пострадавшего, с криками и руганью требует вызвать врача.

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Туристов из РФ в Турции встретили бутылками с балкона / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В Турции на туристов из России странным образом падали бутылки с балкона. После произошедшего их еще избили охранники.

Инцидент произошел в отеле Nox Inn Deluxe Hotel 5*, сообщают русские паблики.

"На российских туристов дважды бросали бутылку с балкона, чудом не попали. После обращения на рецепцию отеля, охранники вообще избили российского туриста. Администрация отеля полностью игнорирует все обращения. Говорят, что так нам, россиянам, и надо. Турки пытаются замять дело с полицией. Мужик в реанимации", - жалуются россияне.

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Также в сети появилось видео, на котором слышно, как россиянка, вероятно родственница пострадавшего, с криками и руганью требует вызвать врача.

Персонал вел себя довольно спокойно и пытался объяснить что-то невменяемой россиянке, но у них ничего не получалось, поскольку отсутствие у женщины воспитания никак не способствовало диалогу.

Работник пытается найти общий язык с россиянкой / скриншот с видео

Напомним, россиянка с мужем в Таиланде набросились на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила пострадавший кусок пальца и напала на собаку.

На пляже Турции произошел конфликт между украинками и россиянами. Один из россиян грубо высказывался в сторону мам с детьми из Украины, которые находились там на отдыхе, затем начал оскорблять всех украинцев в целом и в конце концов признался, что он якобы лично убивал украинцев на фронте во время войны страны-агрессора России против Украины.

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