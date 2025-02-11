"Каблуки" или "підбори" - как правильно: какой ошибки стоит избегать

Нередко при использовании названия этого предмета возникает путаница.

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"Каблуки" или "підбори" - как правильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "каблуки" или "підбори"

Почему при употреблении этих слов возникает путаница

Когда в разговоре речь идет о женской обуви, то нередко может возникать путаница с тем, как называть одну из частей такой обуви - "каблуки" или "підбори". Довольно часто можно услышать, что одни люди употребляют слово "каблуки", другие же в это время предпочитают слово "підбори".

О том, какое из этих слов правильно использовать, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Каблуки" - это то же самое, что "підбори". Оба слова есть в украинском языке. Поэтому вы можете употреблять то из них, которое вам нравится больше всего. Или же оба. И "каблуки", и "підбори" - правильно на украинском", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "каблуки" или "підбори":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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