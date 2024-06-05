Как прочистить забитую раковину: мужчина показал удивительный лайфхак

Блогер показал, как быстро и действенно можно очистить раковину на кухне от засора совершенно бесплатно.

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Как прочистить забитую раковину / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Для хозяек нет ничего хуже, чем забитые раковины на кухне. Это всегда очень проблематично, ведь они имеют неприятный запах и вид. В борьбе с этим засором часто уходит много денег, сил и времени.

Недавно, пользователь TikTok поделился невероятно простым лайфхаком, как разблокировать канализацию, чтобы это не стоило дорого. Его простой трюк навсегда изменит вашу уборку, передает издание Mirror.

В своем видео мужчина показал забитую раковину без очевидного засора, но вместо того, чтобы вызвать сантехника, он просто кладет руку на отверстие пробки и двигает ею вверх-вниз, имитируя использование вантуза. Уже после нескольких попыток вода снова начала легко течь вниз в отверстие с минимальными усилиями. Подписчики были поражены таким действенным методом.

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"На самом деле это очень полезный способ устранения небольших засоров. Ваша рука, по сути, действует так же, как плунжер, и очищает маленькие кусочки мусора, которые могли попасть в трубы. В основном этот метод должен работать, но если у вас все еще возникают проблемы, единственным вариантом может быть использование разблокировщика канализации или вызов профессионала", - пояснила Дженнифер Шоу, эксперт из Plumbworld.

Она также добавила, что есть еще один простой способ помочь разблокировать канализацию с помощью бытовых средств. Стоит смешать одну треть чашки уксуса с одной третью стакана пищевой соды. Когда оно начнет шипеть, стоит быстро вылить ее в засоренную раковину.

"Очень важно, чтобы канализация была чистой, поэтому стоит приобрести себе сито для заглушки, чтобы предотвратить попадание в отверстие вещей, которые не должны", - посоветовала она.

Смотрите видео о том, как прочистить канализацию подручными средствами:

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