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Как не угробить сантехнику: мастер назвал убойный способ прочистки канализации

Алексей Тесля
26 декабря 2023, 14:34
Как пробить пробку в канализационной трубе - этот лайфхак работает на 100 процентов.
канализация, слив
Чем можно прочистить канализацию в домашних условиях / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/LV11, Pixabay/jarmoluk

Активное использование канализационных стоков рано или поздно может привести к тому, что слив может оказаться забит. Это может произойти вольно или невольно в самый неожиданный момент.

Для борьбы с засорами канализационных труб существуют сразу несколько хорошо известных и проверенных способов. При этом в Сети делятся эффективными средствами, как быстро и без лишних проблем пробить "пробку" в сливе канализации.

Как прочистить засор в трубе в домашних условиях

Одним из наиболее популярных способов прочистки засоров в канализационных трубах являются классические составляющие – сода и уксус. Этим способом издавна пользовались еще наши бабушки и свой рецепт передавали из поколения в поколение.

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Порядок действий:

  • В засорившийся слив засыпьте пачку обычной соды (200 грамм);
  • После этого вылейте в сток стакан пищевого уксуса (9%-ного);
  • После этого слив можно закрыть пробкой, чтобы реакция происходила внутри;
  • Появляющаяся при реакции пена разъедает жир и нечистоты, пробивая слив.

Что хорошо пробивает засор

Если у вас забился слив канализации, не обязательно прибегать к помощи дорогостоящей бытовой химии. Нередко на кухне можно найти эффективное средство, которое поможет справиться с проблемой.

Для уничтожения засоров можно использовать:

  • Хлор;
  • Каустическую соду;
  • Лимонную кислоту;
  • Таблетки "Алка-Зельтцер";
  • Недорогие средства бытовой химии.

Какую кислоту залить в канализацию

Для борьбы с забившимися канализационными сливами можно использовать специальную кислоту или раствор на ее основе.

Внимание! При работе с кислотой строго соблюдайте правила безопасности.

При этом эффективным средством считается соляная кислота, которая мгновенно очищает канализацию от органических отложений. Ее используют, если необходимо пробить сток от жиров, остатков еды, волос, а также моющих средств. Стоит помнить, что необходимо использовать разбавленную соляную кислоту.

Сода с уксусом: в чем опасность прочистки канализации

Несмотря на огромную популярность способа прочистки слива канализации содой с уксусом, это может привести к нежелательным последствиям, заявил опытный мастер-сантехник Марк Доррис. Специалист также объяснил, почему не стоит бездумно смешивать эти ингредиенты в сливном отверстим.

Все дело в том, что реакция соды и уксуса может привести к опасным последствиям - появлению солей. Это, в свою очередь, может стать причиной опасной коррозии, говорит сантехник. Доррис предупредил, что несмотря на краткосрочный эффект, применение соды с уксусом грозит разрушением канализационной системы.

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канализация интересные новости
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