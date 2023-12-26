Как не угробить сантехнику: мастер назвал убойный способ прочистки канализации

Активное использование канализационных стоков рано или поздно может привести к тому, что слив может оказаться забит. Это может произойти вольно или невольно в самый неожиданный момент.
Для борьбы с засорами канализационных труб существуют сразу несколько хорошо известных и проверенных способов. При этом в Сети делятся эффективными средствами, как быстро и без лишних проблем пробить "пробку" в сливе канализации.
Как прочистить засор в трубе в домашних условиях
Одним из наиболее популярных способов прочистки засоров в канализационных трубах являются классические составляющие – сода и уксус. Этим способом издавна пользовались еще наши бабушки и свой рецепт передавали из поколения в поколение.
Порядок действий:
- В засорившийся слив засыпьте пачку обычной соды (200 грамм);
- После этого вылейте в сток стакан пищевого уксуса (9%-ного);
- После этого слив можно закрыть пробкой, чтобы реакция происходила внутри;
- Появляющаяся при реакции пена разъедает жир и нечистоты, пробивая слив.
Что хорошо пробивает засор
Если у вас забился слив канализации, не обязательно прибегать к помощи дорогостоящей бытовой химии. Нередко на кухне можно найти эффективное средство, которое поможет справиться с проблемой.
Для уничтожения засоров можно использовать:
- Хлор;
- Каустическую соду;
- Лимонную кислоту;
- Таблетки "Алка-Зельтцер";
- Недорогие средства бытовой химии.
Какую кислоту залить в канализацию
Для борьбы с забившимися канализационными сливами можно использовать специальную кислоту или раствор на ее основе.
Внимание! При работе с кислотой строго соблюдайте правила безопасности.
При этом эффективным средством считается соляная кислота, которая мгновенно очищает канализацию от органических отложений. Ее используют, если необходимо пробить сток от жиров, остатков еды, волос, а также моющих средств. Стоит помнить, что необходимо использовать разбавленную соляную кислоту.
Сода с уксусом: в чем опасность прочистки канализации
Несмотря на огромную популярность способа прочистки слива канализации содой с уксусом, это может привести к нежелательным последствиям, заявил опытный мастер-сантехник Марк Доррис. Специалист также объяснил, почему не стоит бездумно смешивать эти ингредиенты в сливном отверстим.
Все дело в том, что реакция соды и уксуса может привести к опасным последствиям - появлению солей. Это, в свою очередь, может стать причиной опасной коррозии, говорит сантехник. Доррис предупредил, что несмотря на краткосрочный эффект, применение соды с уксусом грозит разрушением канализационной системы.
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