Сантехник не нужен: как пробить засор в канализации за 2 минуты подручными средствами

Засор в канализации – это неприятная ситуация, но с правильными методами и инструментами ее можно решить.

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Как пробить сильный засор в канализации / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Сильный засор в канализационной системе может стать настоящей проблемой для домовладельцев. Но не стоит отчаиваться, ведь существует несколько эффективных способов преодолеть эту неприятную проблему.

Чем растворить засор в канализации?

Горячая вода с солью. Этот метод хорошо подходит для разрушения органических отложений. Закипятите воду и добавьте соль, затем вылейте полученный раствор в засоренную трубу. Повторяйте процедуру несколько раз, чтобы достичь лучшего результата.

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Сода и уксус. Смесь соды и уксуса может растворить жировые пробки и легкие засоры. Посыпьте соду в трубу, затем аккуратно добавьте уксус. Образующаяся реакция поможет разрушить пробку. После этого можно залить горячей водой.

Кипяток с лимонной кислотой. Кипятите воду и добавьте немного лимонной кислоты. Этот метод хорошо справляется с органическими отложениями и помогает устранить неприятный запах.

Чем лучше всего пробить канализацию?

Если вышеперечисленные способы не спасают, то на помощь придет "тяжелая" артиллерия:

Использование плунжера. Плунжер – это простой и доступный инструмент, который может помочь разрушить и вытолкнуть засор в трубе. Принцип действия основан на создании давления воды, которое разрывает пробку и восстанавливает нормальный поток сточных вод.

Плунжер – это простой и доступный инструмент, который может помочь разрушить и вытолкнуть засор в трубе. Принцип действия основан на создании давления воды, которое разрывает пробку и восстанавливает нормальный поток сточных вод. Применение специальных растворителей. На рынке существует множество химических растворителей для засоров. Они эффективно разрушают органические отложения и жировые пробки. Однако следует использовать их осторожно, соблюдая инструкции производителя.

На рынке существует множество химических растворителей для засоров. Они эффективно разрушают органические отложения и жировые пробки. Однако следует использовать их осторожно, соблюдая инструкции производителя. Механическая прочистка. Если засор слишком плотный, можно воспользоваться специальными гибкими прочистными кабелями или аппаратами для механической очистки труб. Это требует определенных навыков и осторожности, поэтому лучше поручить данную задачу профессионалам.

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